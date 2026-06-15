Rekapitulace dopingové kauzy Vondroušové. Wimbledonská šampionka bude brzy znát rozsudek

DNES, 09:00
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Markéta Vondroušová (26) prožívá bezpochyby jednu z nejtěžších sezon. Česká tenistka a wimbledonská vítězka si prochází komplikovanou dopingovou kauzou, která otřásla celým tenisovým světem. Na kurtech se letos představila jen zřídka a aktuálně místo soutěžení dává přednost mentálnímu zdraví. Brzy už se však dozví svůj rozsudek, který bude naprosto klíčový pro její profesionální kariéru.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová se brzy dozví rozsudek dopingové kauzy (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Vondroušová začala sezonu stejně jako téměř všechny elitní tenistky na australském kontinentu. Po prohrané úvodní bitvě v Brisbane si své první a dosud jediné letošní vítězství připsala v Adelaide, kde vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Do dalšího kola už ale nenastoupila.

Wimbledonská šampionka z roku 2023 následně začala rozesílat omluvenky na každý turnaj kvůli zranění levého ramene, s kterým byla předloni na operaci. Nastoupila pouze do čtyřhry v Billie Jean King Cupu v polovině dubna. Pár dní nato vyplavala na povrch její dopingová kauza.

Češka čelila vyšetřování kvůli porušení antidopingových pravidel. V prosinci loňského roku totiž odmítla odevzdat vzorek dopingové komisařce, která podle Vondroušové přišla mimo nabídnutý časový prostor, který rodačka ze Sokolova poskytla. Přesto jí podepsala dokument o odmítnutí a stihla si ji i vyfotit.

"Když mi někdo pozdě v noci zazvonil u dveří, aniž by se řádně představil nebo dodržel protokol, reagovala jsem jako člověk, který se cítí vyděšený. V tu chvíli mi šlo o pocit bezpečí, ne o to, abych se něčemu vyhýbala," obhajovala se.

Česká hráčka zmínila, že jí odborníci potvrdili akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu a odkázala také na zranění krajanky Petry Kvitové z roku 2016. "Stále pracuji na tom, abych očistila své jméno, ale zároveň se o sebe musím starat,” uvedla ve své zpovědi. "Prozatím si dávám trochu času na to, abych se nadechla a zotavila se," dodala.

Od té doby se na kurtech nepředstavila, přestože pozastavenou činnost nemá, a ani se nepřipravuje na případný návrat. "Současné období je pro mě psychicky velmi těžké a cítím, že moje mentální zdraví musí být na prvním místě. Teď bych na kurtu nebyla nastavená tak, jak bych potřebovala," uvedla v rozhovoru pro deník Sport a server iSport. V tomto týdnu tak nebude obhajovat svůj loňský titul na trávě v Berlíně a v žebříčku WTA se propadne minimálně o 71 místo mimo elitní stovku.

Konec kariéry?

Její soud v Londýně dle informací Livesport Zpráv proběhl ve čtvrtek 11. června. Vondroušová, i celý tenisový svět, se tak už během tohoto týdne dozví rozuzlení této komplikované dopingové kauzy.

Rozsudek bude pro pokračování kariéry Vondroušové naprosto klíčový. V nejhorším případě jí za odmítnutí dopingové kontroly hrozí až čtyřletý zákaz činnosti. To by pro Češku, která za pár dní oslaví 27. narozeniny, mohlo znamenat i ukončení profesionální dráhy.

Její právní tým v čele se zástupcem Janem Exnerem věří, že předložené lékařské zprávy o jejím psychickém stavu by mohly vést ke zmírnění nebo úplnému odvrácení trestu. Bývalá světová šestka tak stále věří v očištění svého jména a návratu na okruh.

Vondroušová může hrát, ale nechce. Česká šampionka řeší dopingovou kauzu a chystá obhajobu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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