Rekapitulace dopingové kauzy Vondroušové. Wimbledonská šampionka bude brzy znát rozsudek
Vondroušová začala sezonu stejně jako téměř všechny elitní tenistky na australském kontinentu. Po prohrané úvodní bitvě v Brisbane si své první a dosud jediné letošní vítězství připsala v Adelaide, kde vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou. Do dalšího kola už ale nenastoupila.
Wimbledonská šampionka z roku 2023 následně začala rozesílat omluvenky na každý turnaj kvůli zranění levého ramene, s kterým byla předloni na operaci. Nastoupila pouze do čtyřhry v Billie Jean King Cupu v polovině dubna. Pár dní nato vyplavala na povrch její dopingová kauza.
Češka čelila vyšetřování kvůli porušení antidopingových pravidel. V prosinci loňského roku totiž odmítla odevzdat vzorek dopingové komisařce, která podle Vondroušové přišla mimo nabídnutý časový prostor, který rodačka ze Sokolova poskytla. Přesto jí podepsala dokument o odmítnutí a stihla si ji i vyfotit.
"Když mi někdo pozdě v noci zazvonil u dveří, aniž by se řádně představil nebo dodržel protokol, reagovala jsem jako člověk, který se cítí vyděšený. V tu chvíli mi šlo o pocit bezpečí, ne o to, abych se něčemu vyhýbala," obhajovala se.
Česká hráčka zmínila, že jí odborníci potvrdili akutní stresovou reakci a generalizovanou úzkostnou poruchu a odkázala také na zranění krajanky Petry Kvitové z roku 2016. "Stále pracuji na tom, abych očistila své jméno, ale zároveň se o sebe musím starat,” uvedla ve své zpovědi. "Prozatím si dávám trochu času na to, abych se nadechla a zotavila se," dodala.
Od té doby se na kurtech nepředstavila, přestože pozastavenou činnost nemá, a ani se nepřipravuje na případný návrat. "Současné období je pro mě psychicky velmi těžké a cítím, že moje mentální zdraví musí být na prvním místě. Teď bych na kurtu nebyla nastavená tak, jak bych potřebovala," uvedla v rozhovoru pro deník Sport a server iSport. V tomto týdnu tak nebude obhajovat svůj loňský titul na trávě v Berlíně a v žebříčku WTA se propadne minimálně o 71 místo mimo elitní stovku.
Konec kariéry?
Její soud v Londýně dle informací Livesport Zpráv proběhl ve čtvrtek 11. června. Vondroušová, i celý tenisový svět, se tak už během tohoto týdne dozví rozuzlení této komplikované dopingové kauzy.
Rozsudek bude pro pokračování kariéry Vondroušové naprosto klíčový. V nejhorším případě jí za odmítnutí dopingové kontroly hrozí až čtyřletý zákaz činnosti. To by pro Češku, která za pár dní oslaví 27. narozeniny, mohlo znamenat i ukončení profesionální dráhy.
Její právní tým v čele se zástupcem Janem Exnerem věří, že předložené lékařské zprávy o jejím psychickém stavu by mohly vést ke zmírnění nebo úplnému odvrácení trestu. Bývalá světová šestka tak stále věří v očištění svého jména a návratu na okruh.
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