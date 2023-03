Rekonvalescence nejde podle plánu. Chci hrát, ale nevím, kdy se vrátím, hlásí Nadal

Nadal se naposledy představil na lednovém Australian Open, kde v roli obhájce titulu ve druhém kole senzačně neuhrál ani set s Mackenziem McDonaldem. V závěru druhé sady se ovšem zranil a problém s kyčlí řešil i s fyzioterapeutem přímo na kurtu. Přes očividné omezení pohybu utkání dohrál.

Následná vyšetření odhalila poranění druhého stupně v kyčelním svalu s očekávanou dobou léčby šest až osm týdnů. Pauza se však protahuje, 36letý Španěl nestihl probíhající Masters v Indian Wells, hrát nebude ani v Miami a nyní není vůbec jisté, kdy návrat podnikne. Navíc po více než 900 týdnech, poprvé od dubna 2005, vypadne z Top 10 žebříčku.

"Podstupuju testy, abych viděl, jak se ze zranění zotavuju, jaký je progres. Od Austrálie jsem s médii moc nemluvil, tam jsem na tom byl hodně špatně. Jedná se o velkou trhlinu ve svalu, trochu natržená je i šlacha. Je to na velmi komplikovaném místě, obzvláště pro tenistu, takže rekonvalescence probíhá pomaleji, než bychom chtěli. Nezbývá nám nic jiného, než být trpěliví. Vím, že mi utíkají turnaje, už mi však není 20. Samozřejmě jsem ze všech těch zranění za poslední rok unavený, ale co nadělám. Každý den jsem v akademii, trénuju, posiluju a 15 až 20 minut hraju na kurtu."

I am sad that I won’t be able to compete at Indian Wells nor Miami.

Very sad not to be there. I’ll miss all my US fans but I hope to see them later this year during the summer swing. pic.twitter.com/v6dsf1ayTI