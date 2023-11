Rekordman Djokovič zahájil 400. týden jako světová jednička. V čele žebříčku zakončuje osmou sezonu

Novak Djokovič se na post světové jedničky vyhoupl naposledy a celkově již podesáté v kariéře v září po triumfu na US Open. Víckrát to dokázal jen John McEnroe (14krát).

Nyní na 1. místě světového žebříčku zahajuje celkem jubilejní 400. týden a dál natahuje tento rekordní zápis. Historicky druhý Roger Federer vládl celkově 310 týdnů, z toho rekordních 237 vkuse.

Djokovič zakončuje v čele pořadí ATP už osmou sezonu (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023), čímž vylepšil vlastní rekord. Druhý Pete Sampras to dokázal šestkrát.

Šestatřicetiletý Srb je na vrcholu poosmé za posledních 13 let a počtvrté za poslední pět sezon. Už potřetí posouvá hranici nejstaršího lídra pořadí na konci roku.

Minulý týden v Turíně získal jistotu setrvání v čele po úvodní výhře nad Holgerem Runem. "Věděl jsem, že když vyhraju, zakončím rok na prvním místě. Z toho důvodu jsem byl pod větším tlakem. Bylo tam hodně emocí a já toužil to dotáhnout do vítězného konce. Splnil jsem další velký cíl a všechno další už bude bonus," prohlásil rodák z Bělehradu, který nakonec Turnaj mistrů vyhrál a získal rekordní 7. trofej pro šampiona ATP Finals.

