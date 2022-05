Řím bude pokračovat bez Češek. Karolína Plíšková prohrála hned s Teichmannovou a neobhájí finále

Karolína Plíšková si v prosinci během přípravy na novou sezonu zlomila pravou ruku a do letošního tenisového roku naskočila až v březnu v Indian Wells. Bývalé světové jedničce se návrat vůbec nedaří, po dnešní porážce má bilanci 2-6 a stále nevyhrála dvakrát po sobě.

Třicetiletá rodačka z Loun se nechytla ani na svém oblíbeném podniku v Římě. Ve Foro Italicu v posledních třech letech vždy postoupila až do finále a v roce 2019 triumfovala. Letošní ročník však pro ni skončil hned po úvodním zápase, v němž narazila na semifinalistku předchozí akce v Madridu Jil Teichmannovou.

Plíšková si v úvodním dějství ani jednou neuhájila servis a soupeřce začala stačit až od následující sady, ve které sice ztratila náskok dvou brejků, ale přesto stav srovnala. V rozhodujícím setu zlikvidovala čtyři brejkboly a měla na dosah vedení brejku, jenže šanci nevyužila a Teichmannová mohla o pár minut později utkání dopodávat. To jí poslední česká zástupkyně na turnaji nedovolila, ovšem skóre na 5-5 nesrovnala.

Švýcarka, se kterou prohrála i druhý vzájemný souboj, se v osmifinále střetne s Jelenou Rybakinovou.

Ciao Karolina



Last year's runner-up takes the door, beaten by Madrid semi-finalist Jil Teichmann in 3 sets pic.twitter.com/jozOVQ148a