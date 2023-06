Rinaldiová po sedmi letech skončí jako kapitánka Američanek

Finálový turnaj je na programu od 7. do 12. listopadu v Seville a americký výběr se ve skupině utká s Českem a Švýcarskem. Do semifinále ze čtyř tříčlenných skupin postoupí pouze vítěz.

Šestapadesátiletá Rinaldiová, která bude i nadále pracovat pro svaz, vede reprezentaci od prosince 2016 a hned v následujícím roce s ní vyhrála Fed Cup, předchůdce Billie Jean King Cupu. V roce 2018 Američanky prohrály ve finále s Češkami.

Kathy Rinaldi to step down as captain of USA's Billie Jean King Cup team after this year's finals in Seville.



Won the Cup in 2017 & reached final in 2018



Rinaldi will remain head of women's tennis for USTA Player Development. Has played a big role in mentoring/coaching