Roddick o Big Three: Řešit teď, kdo z těch tří je nejlepší, je hloupost

Federer, Nadal a Djokovič stále okupují přední místa žebříčku ATP. Djokovič je světovou jedničkou, Nadal dvojkou a Federer čtyřkou. Od roku 2005 pustili na trůn pouze Andyho Murrayho, který v čele žebříčku dohromady strávil 41 týdnů.

Ještě před vzestupem Federera byl světovou jedničkou Roddick. Ten debatu o nejlepším hráči všech dob momentálně odmítá, dle jeho slov je na rozhodnutí příliš brzy. "Myslím si, že je to docela hloupá debata. Připadá mi to, jako kdybyste chtěli filmu dát Oscara a přitom jste ještě neviděli konec. Nedává to smysl," řekl šampion US Open 2003. "Pokud byste jednoho vybrali, pak se ti další dva budou cítit znevážení. Je prostě příliš brzy," dodal.

Roddickův názor rozhodně dává smysl. Osmatřicetiletý Federer by coby rekordman v počtu grandslamových trofejí (20) mohl být označen za nejlepšího hráče všech dob, jenže Švýcar je o pět let starší než Nadal (19) a o šest než Djokovič (17).

"Nejdůležitější je to, že tu Rogera, Rafu a Novaka stále máme. Když se o nich mluví, tak vám dochází superlativy. Pamatuju si na zápas s Novakem na olympiádě 2012. Přijel jsem do Londýna s vysokým sebevědomím po triumfu v Atlantě a uhrál jsem jen tři gamy. Schytal jsem neskutečný výprask, Novak hrál neuvěřitelně. Tehdy jsem si poprvé uvědomil, že tihle tři hráči jsou jak z jiné planety."

Big Three se podle Roddicka liší i tím, že mají daleko vyrovnanější výsledky než ostatní legendy bílého sportu. "Podívejme se třeba na Peta Samprase, ten každoročně vyhrával grandslam, někdy i dva, ale taky se mu někdy stalo, že prohrál ve třetím kole nebo v osmifinále. Big Three se snad pokaždé dostanou do semifinále, to je naprosto šílené."

Roddick, který devětkrát zakončil sezonu v Top 10 (2002 - 2010) a získal 32 titulů, je posledním americkým grandslamovým šampionem. Kariéru ukončil v roce 2012.