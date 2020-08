Rok nevyhrála zápas, teď útočí na titul. Azarenková si v New Yorku zahraje o první trofej po mateřské

WTA NEW YORK - Více než rok Viktoria Azarenková nepoznala radost z vítězného zápasu, nyní však na prvním turnaji po pětiměsíční koronavirové pauze vyřadila už pět soupeřek. Dnes na podniku WTA Premier 5 v New Yorku po obratu zdolala Britku Johannu Kontaovou a poprvé od loňského dubna postoupila do finále. O první titul od dubna 2016, po němž zanedlouho otěhotněla, se 31letá Běloruska utká v duelu bývalých světových jedniček s Naomi Ósakaovou. Ta uspěla v semifinále, do kterého původně nechtěla nastoupit.

Viktoria Azarenková vyhrála svůj poslední zápas 13. srpna 2019. Od té doby čtyřikrát po sobě prohrála, letos ve dvou utkáních neuhrála ani set. Rok dlouhé čekání na vítězství ukončila až 22. srpna 2020 v New Yorku, kde zlomila nelichotivé období a dnes zaznamenala už pátou výhru v řadě.



31letá Běloruska porazila ve dvou setech Chorvatku Donnu Vekičovou, Francouzky Caroline Garciaovou a Alizé Cornetovou, Tunisanku Ons Džabúrovou a v dnešním semifinále po obratu zdolala 4-6 6-4 6-1 Britku Johannu Kontaovou.



Bývalá světová jednička a dvojnásobná vítězka Australian Open tak poprvé od loňského dubna postoupila do finále a poprvé března 2018 vyhrála pět zápasů po sobě. Poslední titul slavila už na jaře 2016, kdy vyhrála Sunshine Double - prestižní turnaje v Indian Wells a Miami. Krátce poté otěhotněla a po porodu syna se z triumfu dosud neradovala.



V celkově 38. finále kariéry si rodačka z Minsku Azarenková zahraje o 21. titul v sobotu proti Naomi Ósakaové (h2h 1-2). Japonská tenistka, jež původně chtěla na protest proti policejnímu násilí odstoupit před semifinálovým duelem, dnes porazila 6-2 7-6 Elise Mertensovou z Belgie.







Semifinále se měla hrát už ve čtvrtek a Ósakaová k němu původně nechtěla nastoupit. Dvojnásobná grandslamová vítězka, jež je japonsko-haitského původu, se chtěla připojit k protestu velké části sportovců ze severoamerických soutěží proti rasové nerovnosti. Vyvolal ho nedělní incident, při kterém policie ve městě Kenosha postřelila devětadvacetiletého černocha.



Organizátoři turnaje poté rozhodli o přerušení soutěže na jeden den a přesunuli semifinále na dnešek. Společně se zástupci WTA Tour také přesvědčili Ósakaovou, aby v semifinále nastoupila.



Western & Southern Open se letos výjimečně přesunulo ze Cincinnati do New Yorku, kde jsou tenisté uzavřeni v 'bublině' a připravují se na US Open.