Rosol podlehl Griekspoorovi a finále na Žižkově si nezahraje

CHALLENGER PRAHA - Lukáš Rosol do finále challengeru ATP na pražském Žižkově nepostoupil. Dvojnásobný daviscupový vítěz prohrál v semifinále 4-6 5-7 s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem. Ten nastoupí v neděli k souboji o titul proti Rusovi Alanu Karacevovi, který si v Praze zahrál finále už před týdnem, kdy na Štvanici podlehl švýcarské hvězdě Stanu Wawrinkovi.

S trojnásobným grandslamovým vítězem se měl Karacev utkat na kurtech TJ Spoje ve čtvrtfinále, ale Wawrinka večer před zápasem z turnaje odstoupil kvůli zranění stehenního svalu.

Rosol do utkání s Griekspoorem výborně vstoupil a vedl 3-0. Další brejkbol v prvním setu si ale už nevytvořil, naopak v sedmém a devátém gamu ztratil vlastní servis. V druhé sadě se povedl první brejk za stavu 2-2 nizozemskému hráči, ale Rosol vzápětí vyrovnal. Pak si oba tenisté do stavu 5-5 drželi snadno podání. V další dvou gamech Rosol neuhrál ani fiftýn a s RPM Open By Moneta se rozloučil.

Karacev vyřadil ve třech setech Dmitrije Popka z Kazachstánu.