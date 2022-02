Rotterdam: Unavený Medveděv a na covid pozitivní Sinner nedorazí. Divokou kartu přijali Murray a Tsonga

Pořadatelé turnaje ATP 500 v Rotterdamu přišli pár dní před startem o dva členy Top 10, nicméně získali do startovního pole dva bývalé šampiony. Rus Daniil Medveděv se omluvil kvůli únavě po Australian Open, Itala Jannika Sinnera do Nizozemska nepustil pozitivní test na Covid-19. Divokou kartu přijali Andy Murray a Jo-Wilfried Tsonga.

Druhý hráč světa Daniil Medveděv v neděli v Melbourne prohrál finále Australian Open, přestože vedl nad Rafaelem Nadalem 2-0 na sety. Po náročném přesunu z Austrálie do Evropy se rozhodl dát si pauzu a příští týden se nezúčastní halového turnaje v Rotterdamu.



"Bohužel, letos v Rotterdamu hrát nebudu. Právě jsem se vrátil z Austrálie a nejsem připravený na další zápasy. Rotterdam je jedním z mých oblíbených turnajů a Richard (ředitel Krajicek) tam pro hráče odvádí skvělou práci. Těším se, že se v budoucnu vrátím," oznámil 25letý Rus.



Medveděv v Rotterdamu čtyři roky nechyběl. Nejlepšího výsledku dosáhl v sezoně 2019, kdy vypadl v semifinále s Gaëlem Monfilsem. Poslední dva ročníky skončil hned po prvním kole.



Světová desítka Jannik Sinner minulý týden na Australian Open prohrál čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem a po návratu domů a zhruba týdenním odpočinku se měl vydat do Rotterdamu. Jenže 20letý Ital, předloňský čtvrtfinalista, měl pozitivní test na Covid-19 a s ním do Nizozemska nesmí.



Pořadatelé v čele s ředitelem Richardem Krajickem ale získali adekvátní náhradu a fanoušci se mohou těšit na zvučná jména. Divokou kartu přijali bývalí šampioni Brit Andy Murray a Francouz Jo-Wilfried Tsonga, jejichž kariéry v posledních letech výrazně přibrzdily zdravotní potíže.



Šampion z roku 2009 Murray si už letos zahrál finále v Sydney. Vítěz ročníku 2017 Tsonga se minulý týden vrátil po půlroční pauze zaviněné zraněním pravé nohy.