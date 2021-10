Rozjetý Medveděv i Rubljov v Indian Wells potvrdili roli favoritů

ATP INDIAN WELLS - Oba ruští favorité zvládli vstup do turnaje Masters 1000 v Indian Wells. Nejvýše nasazený vítěz letošního US Open Daniil Medveděv si poradil s domácím Mckenziem McDonaldem, Andrej Rubljov postoupil přes španělského antukáře Carlose Tabernera.

Daniil Medveděv v létě vyhrál turnaj Masters 1000 v Torontu a především získal první grandslamový titul, když ve finále US Open porazil Novaka Djokoviče a znemožnil mu zkompletovat kalendářní Grandslam.



Od té doby se představil jen na Laver Cupu v Bostonu, kde jednou výhrou ve dvouhře pomohl k jednoznačnému triumfu Týmu Evropy.



Další vítězství zaznamenal v sobotu na úvod turnaje Masters 1000 v Indian Wells. Američanu Mckenziemu McDonaldovi nenabídl ani jeden brejkbol a zvítězil 6-4 6-2.



25letý Rus si připsal 9. výhru v řadě, z posledních 18 zápasů od olympijského turnaje prohrál pouze jednou. V Indian Wells postupem do 3. kola vyrovnal své maximum.



O jeho překonání se druhý hráč světa Medveděv utká se Srbem Filipem Krajinovičem (h2h 1-1), kterému může oplatit vyřazení z posledního ročníku. Letos už ho zdolal v pěti setech na Australian Open.



Roli favorita v Kalifornii potvrdil i další Rus Andrej Rubljov. Se španělským antukářem Carlosem Tabernerem sice ve druhém setu neudržel náskok brejku, vážné komplikace ale nepřipustil a vyhrál 6-3 6-4.



Favorité spodní poloviny pavouka Řek Stefanos Tsitsipas a Němec Alexander Zverev do soutěže vstoupí v neděli.