Rozmlátit bourák? Rivalita Sabalenkové se Šwiatekovou stoupá, jde i o post jedničky

Zatímco jedna si u tmavě modrého nablýskaného vozu značky Porsche přebírala klíčky a vyprávěla, jak vítěznou cenu zřejmě předá svému otci, druhá odcházela do útrob arény, a tak nějak symbolicky naznačila, že by své hlavní rivalce nový bourák nejradši roztřískala. Stuttgart v neděli viděl souboj dvou nejlepších hráček světa - Igy Šwiatekové a Aryny Sabalenkové, který měl netradiční závěr.

Tentokrát šlo o jasnou záležitost, ale nenechte se mýlit. Protože rivalita těhle dvou začíná sílit. Šwiateková je světovou jedničkou, když ale Sabalenková vyhrála v lednu Australian Open, oznámila nový cíl.

"Je to úžasný okamžik, ale je čas jít dál. Samozřejmě chci vyhrávat další grandslamy, to je normální. Ale také chci být číslo jedna. Pomáhá mi to, zůstávám dál soustředěná, držím si dynamiku i pracovní morálku," vyznala se tehdy. Zatímco někteří hráči se uspokojí po splnění celoživotního snu, kterým zpravidla bývá vítězství na grandslamu, rodačka z Minsku poslala své soupeřce jasný vzkaz.

Tehdy ji dělilo od první příčky přes 4000 bodů. Dost velkou porci z nich polská tenistka v první polovině letošní sezony obhajuje. Loni vyhrála v rámci své impozantní 37 zápasů dlouhé vítězné šňůry turnaje v Miami, Stuttgartu, Římě i na Roland Garros. A i když znovu vyhrála Stuttgart, náskok se ztenčil – už je poloviční. Třeba i proto, že letos se z Miami musela odhlásit, a také proto, že Sabalenková ve skutečnosti obhajovala pouhých 20 bodů v Indian Wells a Miami.

Iga vs. Aryna: Chapter VII comes to a close



Who else can't wait for their next meeting? pic.twitter.com/qJiJwFsYGy — wta (@WTA) April 23, 2023

Na antuce není šance

Zápas ve Stuttgartu je svedl znovu proti sobě a Šwiateková před rozhodujícím utkáním ukázala respekt. "Aryna během posledních měsíců nabrala sebevědomí, bude to těžké. Navíc má obrovské zkušenosti a bude to tady její třetí finále. Nikdy nečekám, že to bude snadné. Prostě budu hrát na sto procent a uvidíme," vyprávěla před finále.

Jenže znovu se ukázalo, že Sabalenková se na antuce Šwiatekové prostě rovnat nemůže. Ve třech dosavadních utkáních neuhrála ani set a nedělní zisk sedmi gamů byl jejím vůbec nejlepším počinem ve všech třech antukových zápasech.

"Můžeme se dohodnout, že když za rok znovu postoupím do finále, budete tu mít pro mě auto navíc?" smála se. Ve třech po sobě jdoucích finále totiž prohrála... Před třemi lety s Ashleigh Bartyovou a následně dvakrát za sebou právě s Polkou.

Roztřískat Porsche?

To auto je opravdu lákadlo. Něco o tom už ví i Karolína Plíšková a Petra Kvitová, které si sporťák značky Porsche odvezly v letech 2018 a 2019 do svých garáží. Sabalenková měla natřikrát smůlu. Nedivte se pak jejímu gestu, kdy trofejí pro poraženou naznačila rozbití okénka.

Mimochodem, pokud se bavíme o antuce, na ní loni prohrála Šwiateková jen jediný zápas, paradoxně doma ve Varšavě. Caroline Garciaová jí udolala ve třech setech. Tehdy se řešil psychický blok polské fenoménky, hrála před svým publikem a byla až příliš svázaná zodpovědností. Během kariéry ale na červené hlíně prohrála na okruhu WTA jen sedmkrát!

Ještě ale zpět ke gestu u nablýskaného bouráku. Ač první video vypadalo velmi nesportovně a animace se stala hitem na sociálních sítích, pohled z jiných úhlů ukázal, že Sabalenková bere prohru s nadhledem a úder trofejí do okénka byl jen symbolický. Běloruská hráčka také vyloudila na obličeji všeříkající zmar spojený s úsměvem.

Politika a válka v tenisové šatně

Přesto se znovu začalo řešit, zda je vztah mezi Šwiatekovou a Sabalenkovou vůbec přátelský. Politická situace na Ukrajině udělala z Polska a Běloruska dvě nepřátelské země. Sabalenková si také před pár týdny postěžovala, že to mezi tenistkami nemá jednoduché, ač na turnajích nastupuje bez vlajky své země. "Bylo to pro mě hodně těžké, nikdy jsem nezažívala tolik nenávisti v šatně," vyprávěla před startem turnaje v Miami o svých pocitech z turné.

Loni nemohli Rusové a Bělorusové startovat ve Wimbledonu, letos už na nejslavnějším grandslamu mohou hrát. Pohled na tenisty z těchto zemí ale stejně tenisové publikum rozděluje. Sabalenková také připouští, že jí nepomáhají ani slova běloruského prezidenta Lukašenka, který její jméno použil k propagandě.

"Nevím, co na to říct, protože on si může komentovat moji hru, jak chce. Já přitom nemám s politikou nic společného. Jestli mě po jeho projevu budou ještě víc nenávidět lidé z Ukrajiny, tak co můžu dělat? Kdybych mohla zastavit válku, udělala bych to, ale bohužel to nedokážu," nechala se slyšet.

"Ukrajině jsem neudělala nic špatného, stejně mě ale někteří lidé nemají rádi, protože jsem se narodila v Bělorusku. Nemůžu to ovlivnit. Ale není to nejlepší pocit, být lidmi nenáviděný pro nic za nic," dodala.

"Can I make a deal if I make another final, I'll just get an extra car...?" @SabalenkaA will be back, Stuttgart! pic.twitter.com/v4gLKl5R4G — wta (@WTA) April 23, 2023

Šwiateková tuší další bitvy

Po stuttgartském vítězství měla Šwiateková k výkonům své rivalky jen slova respektu a politiku úplně nechala stranou. "Gratuluji ti, Aryno, ke všemu, co jsi dokázala. Měla jsi úžasnou sezonu, a všechna ta práce, kterou jsi udělala, se vyplatila, vyhrála jsi grandslam. Jsem moc ráda, že si držíme tak vysokou úroveň hry a můžeme spolu odehrát tolik skvělých zápasů. Myslím, že si to fanoušci užijí."

Zatím je na tom ve vzájemné bilanci v dosavadních sedmi zápasech lépe Polka, která vyhrála pět utkání, na druhou stranu oba zápasy hrané na Turnaji mistryň pro sebe získala Sabalenková. Na grandslamech se spolu setkaly jen jedinkrát, loni na US Open zvítězila Šwiateková v semifinále, aby následně vyhrála celý turnaj. Je ovšem zřejmé, že se možná blíží chvíle, kdy se spolu potkají na grandslamu i ve finále…