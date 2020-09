Rubljov je v Hamburku znovu po roce ve finále. O nejcennější titul se utká s Tsitsipasem

Andrej Rubljov během dvou týdnů v lednu vyhrál turnaje na tvrdém povrchu v Dauhá a Adelaide a nyní útočí na třetí letošní triumf na antuce Hamburku.



Dvaadvacetiletý Rus v německém přístavním městě už porazil Tennyse Sandgrena, Tommyho Paula, Roberta Bautistu a v dnešním semifinále i o rok mladšího Nora Caspera Ruuda, s nímž si poradil hladce ve dvou setech 6-4 6-2.



Čtrnáctý hráč světa Rubljov tak postoupil do svého sedmého finále na okruhu ATP a v Hamburku obhájil svůj loňský výsledek.



O celkově pátý titul a první z podniku kategorie ATP 500 si Rubljov zahraje proti světové šestce Stefanosi Tsitsipasovi. Se svým řeckým vrstevníkem má vyrovnanou bilanci 2-2, přičemž porážky utrpěl na Next Gen ATP Finals s netradičními pravidly a na exhibici v Abú Dhabí.



Druhý nasazený Tsitsipas se po nezdaru na Masters 1000 v Římě dostává v Hamburku úspěšně do formy. Den před startem Roland Garros zvládl třísetový duel s Christianem Garínem a potřetí v sezoně a podvanácté v kariéře postoupil do finále.



Tsitsipas v Německu zaútočí na druhý letošní a celkově 6. titul. Ten poslední získal v únoru v hale v Marseille.

• ATP 500 HAMBURK •

Německo, antuka, 3.854.000 dolarů

sobotní výsledky (26. 09. 2020) • Dvouhra - semifinále • Tsitsipas (2-Řec.) - Garín (Chile) 7-5 3-6 6-4 Rubljov (5-Rus.) - Ruud (Nor.) 6-4 6-2