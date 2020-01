Rubljov pokračuje na vítězné vlně. Po triumfu v Dauhá začal vítězně v Adelaide

Andrej Rubljov loni částečně i vinou zdravotních potíží vypadl z elitní stovky žebříčku. Nyní je však 22letý talentovaný Rus světovou osmnáctkou. K vylepšení jeho žebříčkového maxima mu pomohl sobotní triumf v katarském Dauhá, kde bez ztráty setu získal svůj třetí kariérní titul.

A na vítězné vlně zatím pokračuje i na turnaji v australském Adelaide, který se do kalendáře ATP vrátil po 12 letech. Turnajová trojka v úvodním zápase suverénně přehrála Sama Querreyho a připsala si páté letošní vítězství.

Rubljov měl od začátku v utkání jasně navrch a soupeře pustil do vedení jen po skončení úvodního gamu. Američanovi dokázal v obou setech dvakrát sebrat servis, sám ten svůj ztratil jen jednou a za pouhých 55 minut hry zvítězil 6-3 6-3.

Vítěznou sérii Rubljova se ve čtvrtfinále pokusí ukončit Daniel Evans. Vzájemná bilance je před zítřejším soubojem vyrovnaná.

Played five, won five. Yet to drop a set in 2020 @AndreyRublev97



Beats Querrey 6-3 6-3 in 54 minutes.