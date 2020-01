Rubljova nezastavil ani Evans. Rus letos vyhrál i pošesté a v Adelaide zaútočí na finále

Andrej Rubljov loni částečně i vinou zdravotních potíží vypadl z elitní stovky žebříčku. Nyní je však 22letý talentovaný Rus světovou osmnáctkou. K vylepšení jeho žebříčkového maxima mu pomohl sobotní triumf v katarském Dauhá, kde bez ztráty setu získal svůj třetí kariérní titul.

A na vítězné vlně zatím pokračuje i na turnaji v australském Adelaide, který se do kalendáře ATP vrátil po 12 letech. Třetí nasazený sice letos poprvé ztratil set, ale náročné utkání s Danielem Evansem zvládl a včetně loňského finálového turnaje Davisova poháru protáhl svou neporazitelnost už na 10 zápasů.

Rubljov byl dnes opět silný na podání. Ruský favorit nastřílel 12 es, odvrátil pět ze šesti brejkbolů a za dvě hodiny slavil vítězství 6-4 3-6 6-3. Každý ze setů rozhodl jediný brejk.

Rodák z Moskvy bude zítra útočit na své celkově šesté finále. V cestě mu bude stát domácí překvapení Alex Bolt, nebo druhý nasazený Felix Auger-Aliassime.

