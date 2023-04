Rune hraje poprvé jako obhájce titulu. V Mnichově si zopakuje finále s Van de Zandschulpem

Holger Rune loni v Mnichově získal první trofej z turnaje ATP a letos už jako nasazená jednička v Bavorsku startuje poprvé v kariéře v roli obhájce titulu.



Soutěží zatím proplouvá bez ztráty setu. Po domácím Yannicku Hanfmannovi a bývalém šampionovi Chilanu Cristianu Garínovi nezaváhal ani proti australskému překvapení Christopheru O'Connellymu, kterého v semifinále přehrál 6-3 6-2.



Dánský mladík si tak týden před 20. narozeninami zahraje sedmé finále a bude si chtít spravit chuť po minulém týdnu, kdy ztratil nadějně rozehranou bitvu o 4. titul na Masters 1000 v Monte Carlu.



Ve finále narazí stejně jako loni na Botice Van de Zandschulpa, který před rokem už v průběhu prvního setu vzdal. 27letý Nizozemec v semifinále porazil 6-4 7-6 světovou desítku Taylora Fritze a do finále postoupil podruhé v kariéře.



"Hodně to pro mě znamená, zvlášť po tom loňsku, kdy jsem musel vzdát. Letos už musím něco vymyslet, tak doufejme, že to zítra půjde," uvedl čtvrtý nasazený Nizozemec.