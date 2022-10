Rune je na druhém turnaji po sobě ve finále, ve Stockholmu vyzve Tsitsipase

Holger Rune se na začátku října v bulharské Sofii dostal podruhé v kariéře do finále, následně dva týdny kvůli zranění kolena nehrál. Formu však neztratil, také tento týden na další halové akci ATP 250 ve Stockholmu porazil čtyři soupeře a prodral se do boje o titul.



V dnešním semifinále udolal po 2 hodinách a 52 minutách boje 4-6 7-6 7-5 Australana Alexe de Minaura, přestože prohrával 4-6 a 1-3 a ve třetí sadě neudržel vedení 4-1, a navázal na včerejší třísetový skalp Camerona Norrieho.



"Byl to brutální zápas od začátku do konce. Ohromně dlouhé výměny, opravdu vyčerpávající," komentoval dánský mladík, druhý nejmladší hráč v Top 100 (po světové jedničce Carlosi Alcarazovi).



Rune tak vyhrál osm z posledních devíti zápasů, z toho popáté ve třech setech, a potřetí v sezoně i kariéře postoupil do finále. Zatím jediný titul slavil hned v tom premiérovém v květnu na antuce v Mnichově.







O druhou trofej a první z haly si Rune zahraje proti světové pětce Stefanosi Tsitsipasovi (h2h 1-0). Řeckého favorita zaskočil na letošním Roland Garros a připsal si jeden ze tří dosavadních skalpů hráčů Top 10.



Šampion z roku 2018 Tsitsipas v semifinále porazil hladce dvakrát 6-2 Fina Emila Ruusuvuoriho a svou bilanci ve švédské metropoli vylepšil na 7-0.



24letý Tsitsipas bude ve svém 24. finále na okruhu ATP usilovat o jubilejní 10. titul v kariéře a třetí letošní. Pokud uspěje, získá v této sezoně trofej už na třetím povrchu. Dosud triumfoval na antuce v Monte Carlu a na trávě na Mallorce. Čtyřikrát už letos ve finále ztroskotal, naposledy neuspěl v Astaně proti Srbovi Novaku Djokovičovi.

• ATP 250 STOCKHOLM •

Švédsko, tv. povrch / hala, 725.540 eur

sobotní výsledky (22. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Tsitsipas (1-Řec.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-2 6-2 Rune (7-Dán.) - De Minaur (5-Austr.) 4-6 7-6(1) 7-5