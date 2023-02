Rune poprvé jako jednička. V Montpellier na třetí pokus našel recept na Hüslera

Holger Rune na konci loňské sezony postoupil na čtyřech halových turnajích po sobě do finále, překvapil řadou skalpů hvězd a po výhře nad Novakem Djokovičem dokonce ovládl podnik Masters 1000 v Paříži.



19letý Dán se tak ve světovém žebříčku vyšplhal už mezi nejlepší desítku a tento týden v Montpellier poprvé na okruhu ATP plní roli nasazené jedničky. Do soutěže vstoupil ve druhém kole a roli favorita potvrdil, Marca-Andreu Hüslera porazil bez ztráty podání 7-6 6-2.



Pro Runeho to ale nebyl vůbec snadný start. Se z prvního kola rozehraným Švýcarem, který o víkendu v Davis Cupu porazil Alexandera Zvereva a pomohl své zemi k postupu na finálový turnaj, loni na antuce v Bastadu ani ve finále v hale v Sofii neuhrál set. Uspěl až nyní na třetí pokus.

Finished in style @holgerrune2003 kicks off his Montpellier campaign with a 7-6 6-2 win over Huesler #OSDF23 pic.twitter.com/VEntiNOVE7 — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2023



"Měl jsem plán a dodržoval ho. Loni jsem s ním dvakrát prohrál, ale dnes jsem se maximálně soustředil. Hrál jsem dobře, agresivně a zůstával klidný. Hodně jsem si pomohl prvním servisem. Snažil jsem se hrát blízko základní čáry a využít každou příležitost, kterou jsem dostal. Myslím, že to fungovalo docela dobře," komentoval Rune, který v hale vyhrál 20 z 22 posledních zápasů.



Ve čtvrtfinále se Rune střetne s domácím Grégoirem Barrérem (h2h 0-0). 28 letý Francouz ve druhém kole porazil 6-3 6-4 Gruzínce Nikoloze Basilašviliho, navázal na skalp obhájce titulu Bublika a potřetí v kariéře a opět v domácí hale (Méty 2019 a Montpellier 2020) postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. Dál dosud nebyl.







Roli favorita ve svém úvodním vystoupení splnil i třetí nasazený Borna Čorič. Chorvatský tenista, jenž na Australian Open vypadl hned v prvním kole s Jiřím Lehečkou a o uplynulém víkendu pomohl dvěma body Chorvatsku k postupu na finálový turnaj Davis Cupu, vyhrál 6-3 7-5 nad domácím Arthurem Rinderknechem. S Francouzem si letos poradil už podruhé, před měsícem uspěl v United Cupu.



"Ve druhém setu se mi povedl brejk a to byl klíč zápasu. Dnes jsem podával opravdu dobře," komentoval Čorič, jenž loni v létě triumfoval na podniku Masters 1000 v Cincinnati.



O postup do semifinále a návrat do Top 20 se bývalý dvanáctý hráč světa Čorič utká s Maximem Cressym (h2h 0-0). "Znám ho, ale ještě nikdy jsem s ním nehrál, ani netrénoval. Budu se muset podívat na nějaké jeho zápasy. Vím, že má dělový servis, takže to bude podobné, jako dnes," dodal 26letý Chorvat.



Američan Cressy ve druhém kole vyřadil sedmého nasazeného Fina Emila Ruusuvuoriho a po půl roce vyhrál dva zápasy o sobě.

EMPHATIC @borna_coric puts himself ONE win away from the Top 20 after a 6-3 7-5 win against Rinderknech #OSDF23 pic.twitter.com/WydYbFrwnQ — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2023