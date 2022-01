Rusko v repríze loňského finále zdolalo Itálii a je dalším semifinalistou ATP Cupu

Rusku v týmu kvůli nemoci covid-19 chybí Andrej Rubljov a Aslan Karacev. Největší stát světa přesto dokázal vyhrát všechna tři utkání skupiny, i když má jako týmovou dvojku až 167. hráče světa Romana Safjullina.

Člen druhé stovky je ovšem pro svou zemi velkým přínosem, v předchozích dnech porazil Arthura Rinderknecha i Jamese Duckwortha. V dnešní úvodní dvouhře proti Itálii nestačil 6-7(6) 3-6 na Jannika Sinnera, který zvládl i svou třetí dvouhru na turnaji bez ztráty setu.

Úřadující šampioni ATP Cupu a Davisova poháru však zahájili obrat. Světová dvojka Daniil Medveděv v souboji členů elitní desítky přehrál 6-2 6-7(5) 6-4 Mattea Berrettiniho a v rozhodující čtyřhře po boku Safjullina porazil 5-7 6-4 10-5 Berrettiniho a Sinnera.

