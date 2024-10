Ruud jako první Nor vyhrál ve Stockholmu, boj o Turnaj mistrů zahájil úspěšně i De Minaur v Belgii

ATP STOCKHOLM + ANTVERPY - Casper Ruud (25) si poradil 6:3, 7:6 s Lorenzem Sonegem (29) a na třetí pokus si připsal své první vítězství ve stockholmské hale, kde vyhrál zápas jako první Nor v historii. Aktuálně osmý hráč světa přerušil sérii tří porážek a zajistil si postup do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku prošel také Alex de Minaur (25) v Antverpách. Nejlepší Australan v žebříčku, který stejně jako Ruud bojuje o Turnaj mistrů, zdolal 2:6, 6:4, 6:2 antukáře Roberta Carballése (31).

Sonego – Ruud 3:6, 6:7

Casper Ruud měl výbornou úvodní půlku sezony, během níž poprvé v kariéře triumfoval na akcích větších než ATP 250 a došel mimo jiné do semifinále na French Open. Po skončení antukového grandslamu se mu však přestalo dařit a do série evropských halových podniků vstoupil se šňůrou tří porážek.

Na turnajové vítězství čekal od konce srpna a zapsal ho nyní ve Stockholmu, kde vyhrál zápas jako první Nor v historii. Druhý nasazený, který měl v prvním kole volný los, čelil Lorenzovi Sonegovi a s Italem vyhrál i pátý vzájemný souboj.

Bývalý finalista Turnaje mistrů sice ztratil na vlastním podání 17 fiftýnů, nicméně nečelil ani jednomu brejkbolu a jednu ze svých tří šancí na returnu využil. Druhou sadu musel rozhodnout tie-break, v němž měl navrch jasně 7:3.

Ruud absolvuje svůj první letošní individuální turnaj na halových betonech. Ve Stockholmu se v minulosti představil dvakrát a pokaždé ztroskotal hned na prvním protivníkovi. Do tohoto dějiště se vrátil po pěti letech.

Postupem do svého prvního čtvrtfinále v těchto podmínkách po třech letech vylepšil svou pozici pro kvalifikaci na Turnaj mistrů. V hodnocení sezony se nachází na sedmém místě se solidním náskokem na první nepostupovou příčku. V souboji o semifinále si zahraje s Tallonem Griekspoorem. S Nizozemcem vyhrál poslední dvě měření sil a vzájemnou bilanci srovnal na 2:2.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu

De Minaur – Carballés 2:6, 6:4, 6:2

O start na Turnaji mistrů v Turíně bude bojovat v následujících týdnech také Alex de Minaur. Nejlepší Australan v žebříčku, který je na devátém místě v hodnocení letošní sezony, hraje v Antverpách. Finalista ročníku 2020 si v úvodním zápase poradil s Robertem Carballésem.

V belgické hale absolvuje svůj teprve druhý turnaj po zranění kyčle, kvůli němuž nenastoupil ke čtvrtfinále Wimbledonu. S antukovým specialistou ze Španělska měl mnohem více práce, než se očekávalo. Po jasně ztraceném úvodním setu už ale nemusel řešit žádné výraznější komplikace, postupně si vybudoval převahu a po dvou hodinách a 19 minutách mohl slavit postup.

De Minaur prožívá nejlepší sezonu kariéry. V tomto roce zapsal triumfy v Acapulcu a Hertogenboschi a na všech čtyřech grandslamech prošel do druhého týdne. Ve Wimbledonu se však nešťastně zranil při proměněném mečbolu v osmifinále s Arthurem Filsem a v posledních třech měsících se zúčastnil jen US Open, na němž i díky příznivému losu postoupil do čtvrtfinále.

Jeho čtvrtfinálovým protivníkem bude Hugo Gaston. S nevyzpytatelným Francouzem se dosud utkal jen na French Open 2022 a prohrál v tie-breaku rozhodujícího setu.



Výsledky turnaje ATP 250 v Antverpách

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.