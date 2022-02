Ruud je opět zraněný, v Riu nenastoupil kvůli problémům s břišním svalem

ATP RIO DE JANEIRO - Casper Ruud je znovu na marodce. 23letý Nor, který vinou zranění kotníku přišel o Australian Open a minulý týden po návratu na kurty triumfoval v Buenos Aires, nenastoupil k úvodnímu zápasu na turnaji ATP 500 v Riu de Janeiro. Osmý hráč světa se pořadatelům omluvil kvůli zranění břišního svalu. Jeho náhradník Roberto Carbálles ze Španělska nestačil na Argentince Francisca Cerúndola, jenž postoupil do svého největšího semifinále.

Casper Ruud letos stihl pouze dva turnaje. V úvodu sezony startoval na ATP Cupu v Sydney a minulý týden triumfoval na antukovém podniku ATP 250 v Buenos Aires.



O možnost bojovat o další úspěchy ho připravily zdravotní problémy. Na Australian Open nestartoval kvůli zranění kotníku a včera nenastoupil ke svému úvodnímu zápasu na podniku ATP 500 v Riu de Janeiro vinou zranění břišního svalu.



23letý Nor začal mít potíže s břišním svalem v nedělním finále v Argentině. Do Brazílie dorazil a do poslední chvíle věřil, že se stihne uzdravit, ale ve čtvrtek se před svým úvodním zápasem odhlásil.



"Zranění jsem si přivodil pohybem při dobíhání dropshotu. Zkoušel jsem všechno, ale léčba bohužel tak rychle nezabrala. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, na turnaj jsem se moc těšil," řekl osmý hráč světa Ruud, který byl nasazen rovnou do druhého kola. Zda se představí příští týden na antuce v chilském Santiagu, je zatím nejisté.



Ruuda v Riu narychlo nahradil španělský lucky loser Roberto Carballés, který prohrál hladce 3-6 2-6 s Franciscem Cerúndolem. Argentinský tenista postoupil do čtvrtfinále druhý týden po sobě a poprvé na akci kategorie ATP 500.



O druhé semifinále na okruhu ATP si Cerúndolo zahraje s Miomirem Kecmanovičem. Srbský kvalifikant si ve druhém kole poradil 7-5 6-4 s šestým nasazeným Italem Lorenzem Sonegou.



Čtvrteční program v Riu výrazně ovlivnily časté dešťové přeháňky. Vůbec se na kurt nedostal největší favorit Ital Matteo Berrettini, který měl čelit domácímu Thiagu Monteirovi.



Nedohrál se zápas španělského mladíka Carlose Alcaraze s Argentincem Federicem Delbonisem. Alcaraz bude v pátek podávat za stavu 5-4 na zisk první sady.