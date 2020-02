Ruud otočil semifinále proti Londerovi. Schwartzman 'pustil' Pedra Sousu do prvního finále bez boje

ATP BUENOS AIRES - Casper Ruud na antuce v Buenos Aires otočil souboj s domácím Juanem Ignaciem Londerou a podruhé v kariéře postoupil do finále turnaje ATP. O premiérový titul si 21letý Nor zahraje s o deset let starším Portugalcem Pedrem Sousou, jenž je ve finále poprvé po odstoupení domácí nasazené jedničky Diega Schwartzmana.

Casper Ruud v úvodu sezony na tvrdém povrchu neoslnil, ale ani nezklamal. Nicméně na své oblíbené antuce se okamžitě dostal na vítěznou vlnu a útočí na životní výsledek.



V Buenos Aires jednadvacetiletý Nor postoupil přes španělské antukáře Jaume Munara a Pabla Andújara a Srba Dušana Lajoviče bez ztráty setu do semifinále a v něm dnes otočil utkání s domácím Juanem Ignaciem Londerou.



Ruud prohrával 4-6 a 3-5 a byl na pokraji vyřazení, v tu chvíli ale začal na kurtu dominovat. V následujících pěti gamech ztratil jen dva míčky a nastartoval obrat. Získal 10 z 11 posledních her a zvítězil 4-6 7-5 6-1.



"Věděl jsem, že už nemám co ztratit a moc času na to něco změnit mi nezbývá. Zkusil jsem hrát agresivněji a fungovalo to. Jsem moc šťastný, že jsem dokázal najít cestu k vítězství, dodá mi to sebevědomí do zítřejšího finále," řekl Ruud.

A stunning debut at @ArgentinaOpen @CasperRuud98 rolls into the final with a 4-6 7-5 6-1 victory over Juan Ignacio Londero. #ArgOpen2020 pic.twitter.com/LVMQ9quqAk — Tennis TV (@TennisTV) February 15, 2020



Norský mladík své jediné finále loni na antuce v Houstonu prohrál. Druhý pokus na zisk titulu bude mít v neděli proti Pedru Sousovi. Jednatřicetiletý Portugalec sice v Buenos Aires vypadl v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostal jako lucky loser místo zraněného Chilana Garína a prožívá svůj životní týden.



Až dosud měl na kontě pouhé tři výhry na okruhu ATP, dál než do druhého kola se nedostal. V Argentině ale porazil domácí divokou kartu Diaze, Slováka Kovalíka, Brazilce Monteiru a dnes postoupil i přes domácí nasazenou jedničku Diega Schwartzmana, proti kterému však vůbec nemusel nastoupit.



Sedmadvacetiletý Schwartzman si v závěru včerejší více než tříapůlhodinové čtvrtfinálové bitvy s Pablem Cuevasem, kterému unikl ze čtyř mečbolů, poranil přitahovač na levé noze a zranění mu dnes nedovolilo bojovat o finále.



"Jsem samozřejmě zklamaný. Hrát na domácí půdě o finále se vám nepodaří každý den a moc jsem chtěl na kurt. I kvůli fanouškům, ale nebyl bych konkurenceschopný," omluvil se čtrnáctý hráč světa Schwartzman.