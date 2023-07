Ruud se ve Wimbledonu opět neprosadil, Broady si proti Norovi připsal životní skalp

WIMBLEDON - Nor Casper Ruud (24) své wimbledonské maximum nepřekonal, stejně jako loni končí už ve druhém kole. Čtvrtý hráč světa podlehl 4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6 domácímu Liamu Broadymu (29), jenž na třetí pokus zaznamenal svůj premiérový skalp hráče TOP 10 a postupem do třetího kola vyrovnal své grandslamové maximum právě z loňského All England Clubu.