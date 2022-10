Ruudovi se v Asii dál nedaří, nejvýše nasazený v Tokiu skončil hned na antukáři Munarovi

Casper Ruud zaznamenal od začátku loňské sezony obrovský progres na tvrdých površích. Loni ovládl San Diego, letos hrál finále na Masters v Miami a na US Open a ještě semifinále na Masters v Montréalu, jenže na asijských betonech se mu dál nedaří.

Třiadvacetiletý Nor si sice před týdnem v Soulu připsal své premiérové vítězství na asijských podnicích ATP, nicméně vypadl už ve čtvrtfinále s pozdějším šampionem Jošihitem Nišiokou, a v Tokiu dokonce prohrál hned s antukovým specialistou Jaumem Munarem.

Finalista dvou letošních grandslamů, který se mohl před pár týdny stát světovou jedničkou, čtyřikrát ztratil servis a na Španěla nestačil jasně 3-6 3-6. Horní čtvrtina pavouka je tak bez nasazených, dnes překvapivě dohrál i Alex de Minaur, který podlehl Soonwoo Kwonovi.

Pětadvacetiletý Munar, jenž si připsal svůj teprve druhý skalp Top 10, bude o své třetí hardové čtvrtfinále na této úrovni bojovat s krajanem Pedrem Martínezem (H2H 1-3).

Jaume the way @jamunar_38 upsets top-seeded Casper Ruud 6-3 6-3 for his first Top-10 win on hard court! #RakutenOpen pic.twitter.com/dcC61qdhfl