Sabalenková a Alexandrovová si v Hertogenboschi zahrají o první titul z trávy

Aryna Sabalenková sice kvůli ruské invazi na Ukrajině nesmí startovat ve Wimbledonu, přípravné akce ale nevynechává a dnes postoupila teprve podruhé v kariéře do finále turnaje WTA na trávě.



V nizozemském Hertogenboschi dokonce poprvé od loňského US Open vyhrála víc jak tři zápasy po sobě. Čtvrtou výhru přidala proti Američance Shelby Rogersové, kterou v prvním vzájemném duelu porazila 7-6 6-0.







V celkově 17. finále bude 24letá Sabalenková usilovat o 11. titul a první z trávy proti Jekatěrině Alexandrovové (h2h 2-2), která rovněž přijde o letošní Wimbledon.



26letá Alexandrovová dnes přehrála 6-3 6-1 krajanku Veroniku Kuděrmetovovou a do finále postoupila počtvrté v kariéře a poprvé na trávě. Jediný triumf slavila předloni na tvrdém povrchu v Shenzhenu.





• WTA 250 HERTOGENBOSCH •

Nizozemsko, tráva, 251.750 dolarů

sobotní výsledky (11. 06. 2022) • Dvouhra - semifinále • Sabalenková (1) - Rogersová (USA) 7-6(6) 6-0 Alexandrovová (7) - Kuděrmětovová (6) 6-3 6-1