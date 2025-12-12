Sabalenková nechce zradit a změnu občanství nechystá. Jsem hrdá, že reprezentuju Bělorusko
Po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 opustilo ruský tenis několik hvězdných jmen. Bělorusko tento problém řešit nemusí a mnozí obyvatelé této země si asi po nedávném rozhovoru Sabalenkové pro show Piers Morgan Uncensored oddechli. Aktuální světová jednička totiž změnu občanství neplánuje.
V letošním roce se rozhodly pro změnu například Darja Kasatkinová (Austrálie), Anastasija Potapovová (Rakousko) či Kamilla Rachimovová (Uzbekistán). Sabalenková ovšem hodlá zůstat pod běloruskou vlajkou, přestože kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu ji u svého jména mít nemůže.
"Vždy jsem byla vážně hrdá na to, že reprezentuju tak malou zemi. Beru to tak, že jsem inspirací pro naše malé děti. Změna občanství tedy není v mém případě na stole. Nechci totiž všechny ty děti zradit," uvedla majitelka čtyř grandslamových trofejí.
Sabalenková je jednou z nejlepších aktivních tenistek a vzhledem k výčtu jejích úspěchů by rozhodně neměla se změnou občanství problém. Dá se říct, že spousta zemí by ji brala všemi deseti.
"Ráda Bělorusko reprezentuju hlavně kvůli těm dětem. Doufám, že se mnou inspirují. Když jsem se dokázala na vrchol z tak malé země dostat já, tak jim chci ukázat, že oni to mohou zvládnout také."
Rodačka z Minsku nemůže hrát pod vlajkou Běloruska už přes tři roky a kvůli zákazu ruských a běloruských tenistů přišla o Wimbledon 2022. Rusko ani Bělorusko navíc nesmí hrát týmové soutěže.
