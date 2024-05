Šafářová si chce návrat k tenisu užít, plnohodnotný comeback ale vyloučila

Jako spojení příjemného s užitečným označila Lucie Šafářová (37) krátkodobý návrat na tenisové kurty. Bývalá deblová světová jednička si chce comeback po konci kariéry a mateřské přestávce užít, těší se na turnaj legend při Roland Garros, exhibici v Prostějově i na turnaj WTA v Praze po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové (39). Na tiskové konferenci k challengeru Czech Open prohlásila, že se do plného režimu zapojit neplánuje.

"Každý se mě ptá, co budu hrát, kolik turnajů a tak. Já to ale tak nemám. Ono to sice tak vypadá, že mám návratovou proceduru a šest měsíců nemůžu hrát, ale celé tohle vzniklo, abych si zahrála s neteřemi a Bethanií," uvedla Šafářová.

Rodačka z Brna, která ukončila kariéru před pěti lety, se vrátila na kurty už loni, kdy startovala na turnaji v Remeši ve Francii. Federace ITF ale později Šafářové oznámila, že nesplnila kompletní podmínky pro návrat do profesionálního tenisu a musela odstoupit. Nyní je již přihlášená do antidopingového programu, v němž musí podle pravidel strávit alespoň šest měsíců. Lhůta by vítězce pěti grandslamových titulů ve čtyřhře měla skončil 10. června.

"Neplánovala jsem se už vrátit do plného kalendáře. Se dvěma dětmi je cestování nereálné. Těším se, že si to užijeme jako rodina. Že mě Leontýnka uvidí hrát tenis, navíc miluje i Bethanii. Těším se na těch pár akcí, co bude. Sport mě baví, baví mě si jít zatrénovat a když mě něco bolí, tak si můžu dát den volno. Netrápím se tím," podotkla Šafářová.

Finalistka Roland Garros z roku 2015 je také pozvaná do Paříže na turnaj legend. Poté ji čeká exhibice v Prostějově, kde po boku manžela a bývalého hokejisty Tomáše Plekance sehraje exhibici proti Janu Kollerovi a Kristýně Plíškové. "Tomáš je šikovný a dobrý tenista. Má horší forhend, ale výborný bekhend. Musím říct, že si teď s ním už celkem solidně zahraju. Žádný oficiální zápas ale asi nikdy nehrál, takže jsem zvědavá, jak nám to půjde," řekla s úsměvem.

V červenci si s devětatřicetiletou Mattekovou-Sandsovou zahraje turnaj Livesport Prague Open na pražské Spartě, kde dostala divokou kartu. "Ona se do Prahy hodně těší, nikdy před českými fanoušky nehrála. Je to hezké, že za celou tu dobu, co se nám dařilo, se tu neukázala a teď doufám, že to konečně klapne. Věřím, že si to užijí i čeští fanoušci, že ji uvidí živě v akci."

Jelikož ale nebude mít po návratu body v žebříčku, bude závislá na volných kartách organizátorů. To ji výrazně stěžuje i start v dalších zápasech s Mattekovou-Sandsovou, která letos nastupuje po boku krajanky Sofie Keninové a bojují o účast na Turnaji mistryň či olympijských hrách v Paříži.

"Bethanii jsem sama říkala, že ji v této fázi nejsem schopná slíbit, že bych s ní odjela třeba patnáct turnajů, abychom měly společný žebříček. Takže ať hraje s Keninovou, že si zahrajeme Prahu a možná k tomu nějaký turnaj letos přidáme. A když ne letos, tak když neotěhotní, tak třeba příští rok. Uvidíme," doplnila Šafářová.

Bronzová olympijská medailistka ze čtyřhry z Ria de Janeiro 2016 nechává další starty otevřené. "Nejsem s nikým dohodnutá a nemám ten žebříček. Vím, že jsou v Česku ještě nějaké challengery, takže i to pro mě možná připadá v úvahu. Kdybych měla možnost si zahrát po boku někoho nějaký velký turnaj, tak bych asi hrála. Pokud ne, tak si ráda zahraju i v Česku challenger. Budu to ale vědět až v poslední chvíli, protože volné karty se rozdávají na poslední chvíli," uzavřela.