Sakkariová prošla do čtvrtfinále a dál v boji o Turnaj mistryň stahuje náskok dvou Češek a Jabeurové

Maria Sakkariová (28) udělala další důležitý krok k potenciální účasti na Turnaji mistryň v Mexiku. Řecká jednička přehrála v osmifinále na WTA 1000 v Pekingu 6:4, 2:6, 6:3 poslední domácí naději Xinyu Wang (22) a ukrojila další body z náskoku Markéty Vondroušové, Ons Jabeurové a Karolíny Muchové. Ve čtvrtfinále nastoupí proti vítězce nedávného US Open a 15 zápasů neporažené Cori Gauffové (19).

Maria Sakkariová byla po skončení US Open až na 15. místě hodnocení letošní sezony a s jejími šancemi na účast na Turnaji mistryň to vypadalo bledě. Řecká jednička se ovšem v posledních týdnech rozjela a díky triumfu na WTA 1000 v Guadalajaře, kde vybojovala svůj teprve druhý kariérní titul, a semifinálové účasti v Tokiu o letenku do mexického Cancúnu stále bojuje.

Na probíhající "tisícovce" v Pekingu potřebuje uhrát minimálně semifinále a finále by ji posunulo před Markétu Vondroušovou, Ons Jabeurovou i Karolínu Muchovou, které mají stejně jako světová šestka startovat v příštím týdnu na WTA 500 v Zhengzhou. Sakkariová už nemůže hrát v posledním týdnu některý z podniků WTA 250, počet startů na těchto akcích má coby členka TOP 10 vyčerpaný.

Rodačka z Atén zatím prochází turnajem v čínském hlavním městě celkem bez problémů. Po Lindě Fruhvirtové si poradila také s poslední domácí nadějí Xinyu Wang, i když tentokrát potřebovala všechny tři sety. Z posledních 10 zápasů jich devět vyhrála a poprvé v kariéře postoupila na čtyřech turnajích WTA po sobě alespoň do čtvrtfinále.

Její čtvrtfinálovou soupeřkou bude Cori Gauffová, jež díky 15. výhře v řadě předvedla nejdelší letošní vítěznou sérii na nejvyšším ženském okruhu. Úřadující šampionka US Open odvrátila čtyři setboly na returnu, tři v řadě, a v osmifinále porazila 7:6, 6:2 Veroniku Kuděrmetovovou, která v neděli triumfovala v Tokiu.

"Věřila jsem, že ten zápas ukončím, i když jsem čelila brejkbolu. Je samozřejmě velmi těžké hrát proti domácí hráčce. Ona byla poslední domácí nadějí ve dvouhře, takže bylo jasné, že ji všichni budou podporovat," řekla Sakkariová po postupu mezi nejlepší osmičku.

Podobně jako Gauffová pokračuje v neporazitelnosti Aryna Sabalenková, ovšem jako světová jednička. Běloruska, která zaznamenala ve finále US Open zdrcující porážku, hraje svůj první turnaj po skončení závěrečného grandslamu sezony a stále neztratila set.

Zatímco v úvodním zápase deklasovala Sofii Keninovou, s Katie Boulterovou i ve čtvrtek s Jasmine Paoliniovou měla velké potíže. Vítězka letošního Australian Open dvakrát returnovala na udržení se ve druhé sadě a po setech 6:4, 7:6 svou neoblíbenou soupeřku přetlačila. S Italkou srovnala vzájemnou bilanci na 2:2. O vylepšení vlastního maxima na WTA 1000 v Pekingu bude ve čtvrtfinále usilovat proti Jeleně Rybakinové.

Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Jelena Ostapenková, která má stále teoretickou šanci na kvalifikaci na Turnaj mistryň, s Ljudmilou Samsonovovou a bývalá šampionka Caroline Garciaová se světovou dvojkou Igou Šwiatekovou.

