Sakkariová ukončila neporazitelnost Šwiatekové a zajistila French Open novou šampionku!

Maria Sakkariová v předchozím kole vyřadila loňskou finalistku Sofii Keninovou a na třetí pokus prošla do čtvrtfinále grandslamových turnajů. První řecká čtvrtfinalistka podniků velké čtyřky si v něm dnes vyšlápla na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou a po vítězství 6-4 6-4 ukončila její pařížskou neporazitelnost trvající 11 zápasů a 22 setů.

Consider the moment seized



In her first career major quarter-final, @mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2