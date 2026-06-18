Šampion French Open si připsal nový rekord. Zverev překonal i legendárního Nadala
Zverev si po zisku své vysněné premiérové grandslamové trofeje na French Open mnoho odpočinku nedopřál. Raději se představil před domácím publikem a rozhodně nepolevuje. Travnatou sezonou začal vítěznou bitvou proti Vítu Kopřivovi a nyní přehrál i nebezpečného krajana Yannicka Hanfmanna. Navíc ho může těšit vytvoření nového rekordu.
Německý tenista si totiž připsal už 122. výhru na turnajích kategorie ATP 500, čímž překonal španělskou legendou Rafaela Nadala, který zářil především na antukových podnicích této úrovně. Na takto prestižních turnajích útočí už na osmý titul. V Halle dosud nikdy netriumfoval. V letech 2016 a 2017 padl ve finále. Poslední tři ročníky zakončil v semifinále.
Zverev tak prodloužil svou vítěznou sérii na devět zápasů, potvrzuje svou konzistenci napříč povrchy a snaží se posílit své sebevědomí, které by mu mohlo pomoci k výraznějšímu výsledku ve Wimbledonu. Právě turnaj v All-England Clubu je pro něj nejhorším grandslamem, kde se zatím nikdy nepodíval dál než do osmifinále.
Rekordní zápis je navíc dalším důkazem mimořádně stabilní kariéry bývalé světové dvojky. Zverev už loni dosáhl hranice 500 vítězství na okruhu ATP a zařadil se mezi nejúspěšnější aktivní hráče současnosti. Nyní ke svému životopisu přidal další historický milník, tentokrát na úkor jednoho z největších velikánů tenisové historie.
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