Kopřiva vzal vítězi French Open sadu, naději na senzaci mu ale sebraly dvojchyby

DNES, 17:37
Aktuality 1
ATP HALLE – Vít Kopřiva si poprvé v sezoně vyzkoušel ostrý zápas na trávě, los turnaje v německém Halle mu ale postavil domácí hvězdu Alexandra Zvereva. A ač vítězi nedávného grandslamu v Roland Garros vzal sadu, prohrál český tenista nakonec poměrem 3:6, 6:4 a 2:6.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Kopřiva Vít
Vít Kopřiva v Halle (@ ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Robert Gertzen)

Zverev – Kopřiva 6:3, 4:6, 6:2

Kopřiva musel litovat zaváhání při svém prvním servisu v zápase. Německý šampion si vypracoval dva brejkboly, a i když ten první český hráč odvrátil esem, při druhém na bekhendu vyrobil nevynucenou chybu a míčkem poslaným do autu umožnil Zverevovi získat náskok.

Domácí tenista pak i díky pásce odvrátil jediný Kopřivův brejk a následně si pohodlně hlídal vedení a sadu dovedl k vítězství poměrem 6:3.

Statistika zápasuStatistika zápasu (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém dějství oba hráči velmi přesvědčivě podávali. Kopřiva díky podání ustál tři brejkboly a o osudu setu i zápasu musela rozhodnout koncovka. V ní si český tenista počínal dobře, na rozdíl od rivala se vyvaroval chyb a darovaný setbol na první pokus proměnil. Zverev totiž pokus o lob poslal do autu.

Kopřiva v tom momentu vypadal velmi sebevědomě a naopak čerstvý grandslamový vítěz hledal pohodu. Momentum zápasu se ale zlomilo ve chvíli, kdy se český tenista dostal za stavu 2:2 pod tlak a při odvracení čtvrtého brejkbolu vyrobil dvojchybu.

Naděje, že by zápas s obrovským favoritem ještě mohl otočit, vzaly za své při dalším podání českého tenisty, které Zverev díky výtečné obraně opět získal pro sebe.

Kopřiva promarnil velkou příležitost poprvé v kariéře porazit hráče z TOP 10. Výkon, který v Halle předvedl, ale může být dobrým signálem před dalšími turnaji či blížícím se Wimbledonem. Českého tenistu nyní čeká kvalifikace turnaje na Mallorce.

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 19:15
zdálky na té fotce vidím Djokoviče

Vítkovi gratulace k sebranému setu. GS vítěz není žádná dvojka. Ehm, je to trojka. Ale i tak, bojoval...
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