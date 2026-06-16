Kopřiva vzal vítězi French Open sadu, naději na senzaci mu ale sebraly dvojchyby
Zverev – Kopřiva 6:3, 4:6, 6:2
Kopřiva musel litovat zaváhání při svém prvním servisu v zápase. Německý šampion si vypracoval dva brejkboly, a i když ten první český hráč odvrátil esem, při druhém na bekhendu vyrobil nevynucenou chybu a míčkem poslaným do autu umožnil Zverevovi získat náskok.
Domácí tenista pak i díky pásce odvrátil jediný Kopřivův brejk a následně si pohodlně hlídal vedení a sadu dovedl k vítězství poměrem 6:3.
Ve druhém dějství oba hráči velmi přesvědčivě podávali. Kopřiva díky podání ustál tři brejkboly a o osudu setu i zápasu musela rozhodnout koncovka. V ní si český tenista počínal dobře, na rozdíl od rivala se vyvaroval chyb a darovaný setbol na první pokus proměnil. Zverev totiž pokus o lob poslal do autu.
Kopřiva v tom momentu vypadal velmi sebevědomě a naopak čerstvý grandslamový vítěz hledal pohodu. Momentum zápasu se ale zlomilo ve chvíli, kdy se český tenista dostal za stavu 2:2 pod tlak a při odvracení čtvrtého brejkbolu vyrobil dvojchybu.
Naděje, že by zápas s obrovským favoritem ještě mohl otočit, vzaly za své při dalším podání českého tenisty, které Zverev díky výtečné obraně opět získal pro sebe.
Kopřiva promarnil velkou příležitost poprvé v kariéře porazit hráče z TOP 10. Výkon, který v Halle předvedl, ale může být dobrým signálem před dalšími turnaji či blížícím se Wimbledonem. Českého tenistu nyní čeká kvalifikace turnaje na Mallorce.
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Vítkovi gratulace k sebranému setu. GS vítěz není žádná dvojka. Ehm, je to trojka. Ale i tak, bojoval...