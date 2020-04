Schwartzman sestavil ideálního hráče. Koho si pro jednotlivé údery vybral?

Hned pět z osmi tenisových disciplín obsadili hráči Big 3, rekordman v počtu grandslamových trofejí Roger Federer a Rafael Nadal dokonce byli zmíněni dvakrát.

Nadala si Schwartzman vybral pro psychický i fyzický fond. Federer má podle argentinské jedničky nejlepší voleje a slajsované údery. Na return by postavil světovou jedničku Novaka Djokoviče.

Pro ostatní disciplíny už Schwartzman volil mimo Big 3. Nejlepší forhend má podle něj světová trojka Dominic Thiem, pro bekhendovou stranu si vybral jednoručák Stana Wawrinky. Rozehrát fiftýn by dle očekávání nechal jednoho ze servismanů, konkrétně amerického obra Johna Isnera.

Perfect player for Schwartzman (he was live on Instagram again earlier today)



Serve: Isner

Return: Djokovic

Forehand: Thiem

Volley: Federer

Backhand: Wawrinka

Slice: Federer

Physique: Nadal

Mental: Nadal