Schwartzman v antukovém maratónu přežil čtyři mečboly proti Cuevasovi

Diego Schwartzman druhý týden po sobě plní roli nasazené jedničky na domácím antukovém turnaji ATP 250. Poté, co v neděli prohrál finále v Córdobě, včera v Buenos Aires postoupil do semifinále.



Sedmadvacetiletý Argentinec to posledních dnech v rodné zemi nemá vůbec jednoduché, neboť čelí vzdorujícím antukovým specialistům a už čtyřikrát po sobě musel do třísetového duelu.



A včerejší čtvrtfinále proti Pablu Cuevasovi ho dostalo na dno fyzických sil. O vítězství musel bojovat 3 hodiny a 41 minut. Musel čelit čtyřem mečbolům. A v závěru se musel vypořádat se zdravotními problémy.



Schwartzman se zkušeným Uruguaycem prohrál tři antukové duely po sobě, uspěl pouze před sedmi lety. A blízko byl čtvrté porážce v řadě. Za stavu 5-7 a 6-6 v tie-breaku odvracel čtyři mečboly, ale všechny se mu povedlo přežít, nebo zlikvidovat.



V rozhodujícím setu Argentinec ztratil vedení 4-1, za stavu 5-4 neproměnil první mečbol a navíc se po výměně chytil za třísla a vyžádal si pauzu na ošetření. V zápase ale pokračoval, za stavu 6-5 mu při celkově třetím mečbolu soupeř pomohl dvojchybou a zvítězil 5-7 7-6 7-5. Ve vzájemné bilanci se ujal vedení 4-3.



V semifinále se vyčerpaný Schwartzman utká s překvapeníám turnaje Pedrem Sousou (h2h 0-1). Jednatřicetiletý Portugalec sice v Buenos Aires vypadl v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostal jako lucky loser místo zraněného Chilana Garína a prožívá svůj životní týden.



Sousa si v Argentině poradil s domácí divokou kartou Diazem, Slovákem Kovalíkem a v pátečním nočním čtvrtfinále zdolal 7-6 6-4 Brazilce Thiaga Monteiru, jenž v předchozích kolech vyřadil Jaume Munar a Bornu Čoriče.



O druhé místo ve finále svedou souboj Nor Casper Ruud a domácí Juan Ignacio Londero (h2h 1-0).



Jednadvacetiletý Ruud ve čtvrtfinále přehrál 7-5 6-1 Srba Dušana Lajoviče a také své páté semifinále na okruhu ATP si zahraje na antuce. Usilovat bude o druhé finále, v němž by bojoval o premiérový titul.



Sedmadvacetiletý Londero uspěl v derby dvou Argentinců, když porazil druhého nasazeného Guida Pellu 6-4 7-6.

• ATP 250 BUENOS AIRES •

Argentina, antuka, 696.280 dolarů

páteční výsledky (14. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Schwartzman (1-Arg.) - Cuevas (Urug.) 5-7 7-6(11) 7-5 Londero (Arg.) - Pella (2-Arg.) 6-4 7-6(4) Ruud (8-Nor.) - Lajovič (3-Srb.) 7-5 6-1 P. Sousa (Portug.) - Monteiro (Braz.) 7-6(5) 6-4