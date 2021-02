Schwartzman v Córdobě začal hladkou výhrou, ve čtvrtfinále je i hráč ze čtvrté světové stovky

Diego Schwartzman před dvěma týdny na Australian Open vypadl nečekaně už ve třetím kole po hladké porážce s překvapením turnaje Rusem Aslanem Karacevem.



Druhý pokus na nastartování sezony úspěchem má nyní na domácí půdě v Córdobě. Navíc antuce, na které si loni na podzim zahrál své první finále na turnaji Masters 1000 i premiérové grandslamové finále. A k tomu přidal skalpy Rafaela Nadala a Dominica Thiema.



Do soutěže v Córdobě vstoupil 28letý Argentinec snadnou výhrou 6-2 6-2 nad Marcem Cecchinatem. Italského vrstevníka v pátém vzájemném duelu porazil popáté, jedinou porážku s ním utrpěl předloni před domácím publikem ve finále v Buenos Aires.







Ve čtvrtfinále se světová devítka Schwartzman, který obhajuje loňské finále, utká stejně jako před rokem s Albertem Ramosem (h2h 5-0). 33letý Španěl v Córdobě musel otáčet i své druhé utkání proti domácímu soupeři, až 234. hráče světa Tomase Etcheverryho ve 2. kole zdolal 2-6 7-6(5) 7-5, přestože v tie-breaku druhého setu prohrával 1-5.



Úspěšnou premiéru na turnaji ATP prožívá až 335. hráč světa Juan Manuel Cerundolo. 19letý Argentinec, který se do hlavní soutěže dostal z tříkolové kvalifikace, ve svém teprve třetím střetnutí s hráčem Top 100 zdolal 6-7 7-5 6-2 třetího nasazeného Srba Miomira Kecmanoviče, připsal si nejcennější skalp a postoupil do čtvrtfinále.



V něm vyzve sedmého nasazeného Thiaga Monteiru. Brazilský tenista si poradil 6-3 6-4 s Robertem Carballésem ze Španělska.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 294.235 dolarů

čtvrteční výsledky (25. 02. 2021) • Dvouhra - 2. kolo • Schwartzman (1-Arg.) - Cecchinato (It.) 6-2 6-2 Cerundolo (Arg.) - Kecmanovič (3-Srb.) 6-7(3) 7-5 6-2 Monteiro (7-Braz.) - Carballés (Šp.) 6-3 6-4 Ramos (5-Šp.) - Etcheverry (Arg.) 2-6 7-6(5) 7-5