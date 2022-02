Schwartzman začal domácí turnaj v Córdobě hladkou výhrou. Ve čtvrtfinále jsou i dva lucky loseři

Diego Schwartzman loni pouze dvakrát vyhrál víc jak tři zápasy po sobě a pokaždé na antuce, na které získal jediný titul (doma v Buenos Aires) a zahrál si čtvrtfinále na Roland Garros.



A poprvé právě od pařížského grandslamu se tento týden na cihlový povrch vrací. Na domácí akci ATP 250 v Córdobě plní roli nasazené jedničky a svůj úvodní zápas už zvládl, když krajana Juana Pabla Ficoviche přehrál bez ztráty podání 6-3 6-2.



29letý Argentinec v úvodu sezony smetl Gruzínce Nikoloze Basilašviliho a porazil Stefanose Tsitsipase, ale pak prohrál s Hubertem Hurkaczem a na Australian Open vypadl nečekaně ve druhém kole s Christopherem O'Connellym.



Nyní se tak snaží najít formu před domácím publikem, kde si předloni zahrál finále. Zbylé dvě účasti (2019 a 2021) skončili pro Schwartzmana ve čtvrtfinále. Letos v něm světová čtrnáctka narazí v prvním vzájemném střetnutí na Daniela Galána.



Kolumbijský tenista se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser po odhlášení obhájce titulu Juana Manuela Cerúndola a útočí na svůj nejlepší výsledek. Ve druhém kole zdolal 6-2 3-6 6-1 Španěla Jaume Munara a potřetí v kariéře a opět na antuce postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP. Jeho maximem jsou semifinále z Houstona 2019 a Santiaga 2021.







Podruhé v kariéře a znovu z pozice lucky losera nasazeného rovnou do druhého kola se do čtvrtfinále dostal Nikola Milojevič. 25letý Srb, jenž v soutěži nahradil původně druhého nasazeného Dominica Thiema, porazil 6-3 7-6 domácího Tomase Etcheverryho a připsal si celkově šestou výhru na okruhu ATP.



O premiérové semifinále se 136. hráč světa Milojevič utká s dalším Argentincem Juanem Ignaciem Londerou (h2h 0-1). Šampion z roku 2019 si poradil 6-3 7-6 s osmým nasazeným Španělem Pedrem Martínezem.

• ATP 250 CÓRDOBA •

Argentina, antuka, 493.875 dolarů

středeční výsledky (02. 02. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Schwartzman (1-Arg.) - Ficovich (Arg.) 6-3 6-2 Londero (Arg.) - Martínez (8-Šp.) 6-3 7-6(3) Milojevič (Srb.) - Etcheverry (Arg.) 6-3 7-6(4) Galán (Kol.) - Munar (Šp.) 6-2 3-6 6-1