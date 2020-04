Šéf ATP Gaudenzi věří, že se letos ještě hrát bude. Jaké jsou scénáře zbytku sezony?

Gaudenzi měl velké plány a chtěl mužský tenis posunout na novou úroveň. Jenže jeho první rok ve funkci je pro něj velmi smolným. Nejprve musel na přelomu let 2019 a 2020 řešit situaci v Austrálii, kde zuřily rozsáhlé požáry, teď je sezona minimálně na čtyři měsíce přerušena kvůli koronavirové krizi. Restart proběhne nejdříve 13. července.



Jak budete reagovat na změnu termínu French Open? Je pravda, že jste jim pohrozil, že za letošní a následující ročník neudělíte žádné body do žebříčku ATP? Jste s pořadateli French Open v kontaktu?

To, co se stalo, jasně dokazuje, že tenis potřebuje přísnější nařízení. Na druhou stranu pořadatele chápu. Projev prezidenta Macrona o vážnosti koronavirové krize byl hodně děsivý a pořadatelé nejspíše zpanikařili. Proto prostě změnili termín na září bez ohledu na to, co může následovat. Následovala velmi vášnivá diskuze mezi hlavními představiteli tenisové scény (ATP, WTA, ITF a grandslamy). Shodli jsme se na tom, že musíme tahat za jeden provaz.

Nemá smysl teď řešit srpen nebo září, vůbec nevíme, kdy proběhne restart sezony. Může se stát, že se letos už nebude hrát, proto si ohledně změny termínu French Open zatím neděláme starosti.

French Open si svou chybu uvědomilo a nejspíše žádné sankce nebudou. Pokud se do léta nezlepší situace v USA, chtějí pořadatelé US Open svůj grandslam přesunout na pozdější termín. Náš cíl je jasný - odehrát co nejvíce turnajů. V listopadu je na programu Turnaj mistrů a já pořád doufám, že hráči si své místo v Londýně zaslouží díky letošním výkonům na třech grandslamech (Wimbledon byl zrušen) a sedmi akcích Masters 1000.



Pořadatelé French Open si na novém termínu trvají. Co si o tom myslí hráči?

Ti se mnou souhlasí. Mluvil jsem s hráčskou radou, Rogerem, Rafou i Novakem a všichni se shodli na tom, že našim cílem by teď mělo být uspořádat ty nejprestižnější turnaje. Proto dává smysl French Open uskutečnit v září a naopak nedává smysl zatím US Open posouvat. Pokud se totiž nebude moci na začátku září zase začít hrát, pak pochybuju o tom, že se bude v září vůbec hrát.

Máme asi 50 připravených verzí kalendáře po restartu sezony, které se ze dne na den mění podle aktuální situace. Musíme počítat i s tím, že některé termíny nemůžeme jen tak měnit, například Turnaj mistrů je v plánu od 15. do 22. listopadu, jindy není v O2 Areně volno. To samé platí pro halové podniky ve Vídni nebo Basileji. Tyto turnaje se konají v multifunkčních halách, nebylo by snadné najít jiný termín.

O všem jednáme i s WTA. Rádi bychom antuková Masters v Madridu a Římě uspořádali buď před, nebo po French Open.



Momentální hypotézou je, že se antukové jaro přesune na září. Mohlo by se například v Římě hrát v hale?

Pracujeme na scénáři, kdy by se po skončení US Open měsíc hrálo na antuce. Nejlepší by pro nás bylo, kdyby se v létě normálně odehrálo US Open Series, pak by následovala antuka, poté Asie a nakonec Turnaj mistrů. Znamenalo by to, že zachráníme 80% sezony, travnatá část sezony je zrušená. Pokud bychom opravdu uspořádali sedm turnajů Masters a tři grandslamy, pak by si nikdo nemohl příliš stěžovat.

Pokud by muselo být zrušeno US Open Series včetně US Open, pak bychom sezonu nejspíše protáhli do prosince, ale momentálně se soustředíme na to, že platí termín restartu sezony 13. července.



Přemýšleli jste o tom, že byste zbytek roku hráli jen v Evropě, Severní Americe, nebo Asii, aby tenisté nemuseli cestovat napříč kontinenty? Pokud by se letos už nehrálo, jaký by to mělo finanční dopad?

Ano, máme různé scénáře, záleží na omezení cestování jednotlivých zemí. Pro tenis je tohle ošemetné, jsme mezinárodní sport. Fotbalové ligy se například hrají v jedné zemi, tenis je v tomhle jiný. I kdyby se hrálo bez diváků, stále by se muselo z jednoho místa na jiné přesunout asi dva až tři tisíce lidí, bezpečnost by tak nebyla stoprocentní.

Chceme tenis i nadále udržet na mezinárodní úrovni. Pokud bychom uskutečnili turnaje v jednotlivých zemích jako je tomu například u fotbalu, pak bychom udělali pár kroků zpět. To samozřejmě nechceme, ale i tuto variantu připouštíme. Nastal by však velký problém s žebříčkem.

Co se týče financí, tak máme na stole hned několik rozpočtů, každý den jich přibyde zhruba dvacet. Zdroji našich příjmů jsou hlavně vysílací práva, inzerce a vstupenky. Obzvláště ze vstupenek budeme mít letos mnohem méně peněz, i reklamy utrpí, pokud se bude hrát bez diváků. Vydržíme tak rok, ale jsem celkem optimista, že se v létě, nejpozději na podzim tenisové dění obnoví.

Rozhodně ale nevydržíme dva nebo tři roky. Čím déle bude tato krize trvat, tím hůře pro nás. Chystáme se finančně podpořit challengery a turnaje série ATP 250, také hráče mezi 250. a 500. místem na žebříčku, ti finanční injekci potřebují. Nemá cenu finančně podporovat hráče Top 50 nebo grandslamy.



Mohlo by u některých turnajů dojít k rozšíření míst v hlavní soutěži z 32 například na 48? Pokud se brzy nezačne hrát, budete některé turnaje pořádat i během tradiční přestávky mezi sezonami?

Potřebujeme náskok tak šesti až osmi týdnů, než můžeme udělat takové změny. Záleží hodně na tom, kolik turnajů budeme moci přesunout na jiný termín. Rozšíření počtu míst v hlavních soutěžích je rozhodně jednou z variant, ale asi to není udržitelné až do konce sezony. Šlo by také posunout Turnaj mistrů, muselo by se však hrát jinde, což by nebylo jednoduché zajistit. Hráči mají celkem dlouhou přestávku mezi sezonami, takže rozhodně budeme hrát v listopadu i prosinci, pokud to bude nezbytné.



Pokud by došlo ke změně termínu Turnaje mistrů, mohl by se uskutečnit v Turíně s ročním předstihem?

Máme smlouvu s Londýnem. Pokud se uskuteční US Open, pak by neměly nastat žádné problémy. Pokud se v New Yorku hrát nebude, pak je možné vše. Museli bychom ale hledat, kde by se Turnaj mistrů pořádal. Zatím žádnou jinou variantu než Londýn nemáme, navíc bychom museli platit pokutu, že jsme turnaj přesunuli jinam.



Jaká byla vaše reakce na rozhodnutí Rogera Federera nehrát ATP Cup? Ujišťoval jste se, zda se příštího ročníku zúčastní?

S Rogerem jsem mluvil ještě předtím, než jsem byl zvolen do funkce šéfa ATP. Já jsem byl fyzicky i psychicky vyšťavený už ve 30 a s tenisem jsem skončil. On je ještě o několik let starší a pořád hraje, to je to nejdůležitější. Nemůžu se na něj zlobit, že vynechá nějaký turnaj, už dávno mohl být v tenisovém důchodu.



ATP Cup i Davis Cup mají smlouvy na několik let. Někteří hráči v čele s Djokovičem ale chtějí obě akce spojit do jedné. Co si o tom myslíte vy?

Tady jsou zase na prvním místě fanoušci. Premiérový ročník ATP Cupu měl velký úspěch. Máme 52 týdnů, do kterých musíme sezonu vměstnat. Hráči obvykle v sezoně odehrají 18 až 22 turnajů, takže to není jednoduché. Rozhodně nejsem proti tomu, abychom si s představiteli obou turnajů sedli a vymysleli jednu týmovou soutěž, která by byla zřejmě nejideálnějším řešením. ATP Cup je jako start sezony skvělý. Třeba s nějakým řešením v budoucnu přijdeme, ale nevadí mi, jak je to teď.