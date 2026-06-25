Sen o semifinále se rozplynul. Valentová nestačila na veteránku Mariaovou
Mariaová – Valentová 6:3, 7:5
Valentová vstoupila do zápasu s Mariaovou velmi nadějně, když hned v úvodním gamu musela její o devatenáct let starší soupeřka tvrdě bojovat o svůj servis. O něj naopak vzápětí přišla česká tenistka, a to i přes jasné vedení 40:0. Zkušená Němka vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:0.
Mariaová si v úvodu utkání počínala velmi zkušeně. Svou soupeřku si čopovanými údery lákala k síti a poté ji bez větších problémů prohazovala. I podruhé si přivlastnila podání Češky a vedla už 4:0.
Valentová se postupem času velmi účinným slajzovaným úderům soupeřky přizpůsobila, dařila se jí i hra na síti a snížila na 3:4. Dorovnat se jí ale nepodařilo. Vzápětí potřetí v zápase přišla o podání a její rivalka si už výbornou možnost na zisk úvodní sady ujít nenechala. Set bez problémů dopodávala a za 43 minut ho získala 6:3.
Ve druhém setu si obě tenistky počínaly na svém podání výborně. Až do stavu 5:5 se ani jedna z hráček neprobila k brejkbolu. To se povedlo až v 11. hře Mariaové, která využila druhou možnost na prolomení soupeřčina podání a šla do vedení 6:5.
Zkušená Němka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Na svém servisu si počínala naprosto suverénně, proměnila první mečbol a po hodině a 40 minutách mohla slavit postup do semifinále.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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