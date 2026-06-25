Sen o semifinále se rozplynul. Valentová nestačila na veteránku Mariaovou

DNES, 18:05
Aktuality 3
WTA EASTBOURNE - Cesta Terezy Valentové (19) na turnaji v Eastbourne skončila ve čtvrtfinále. Mladá Češka nestačila na o devatenáct let starší německou soupeřku Tatjanu Mariaovou (38) a prohrála ve dvou setech 3:6, 5:7. Vítězka si o finále zahraje s třetí nasazenou Lotyškou Jelenou Ostapenkovou. 
Profily hráčů
Valentova Tereza
Tereza Valentová během turnaje v Eastbourne (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Mariaová – Valentová 6:3, 7:5

Valentová vstoupila do zápasu s Mariaovou velmi nadějně, když hned v úvodním gamu musela její o devatenáct let starší soupeřka tvrdě bojovat o svůj servis. O něj naopak vzápětí přišla česká tenistka, a to i přes jasné vedení 40:0. Zkušená Němka vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 3:0.

Mariaová si v úvodu utkání počínala velmi zkušeně. Svou soupeřku si čopovanými údery lákala k síti a poté ji bez větších problémů prohazovala. I podruhé si přivlastnila podání Češky a vedla už 4:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová se postupem času velmi účinným slajzovaným úderům soupeřky přizpůsobila, dařila se jí i hra na síti a snížila na 3:4. Dorovnat se jí ale nepodařilo. Vzápětí potřetí v zápase přišla o podání a její rivalka si už výbornou možnost na zisk úvodní sady ujít nenechala. Set bez problémů dopodávala a za 43 minut ho získala 6:3.

Ve druhém setu si obě tenistky počínaly na svém podání výborně. Až do stavu 5:5 se ani jedna z hráček neprobila k brejkbolu. To se povedlo až v 11. hře Mariaové, která využila druhou možnost na prolomení soupeřčina podání a šla do vedení 6:5.

Zkušená Němka si už nabídnutou příležitost ujít nenechala. Na svém servisu si počínala naprosto suverénně, proměnila první mečbol a po hodině a 40 minutách mohla slavit postup do semifinále.

Výsledky turnaje WTA 250 v Eastbourne

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
Otmar
25.06.2026 20:10
V souvislosti s Mariaovou se v některých komentech objevují označení jako babička, veteránka, stařenka a pod. Já bych s podobným označením velmi váhal. Její tenis mi nic neříká, ale její herní bilance je docela dobrá a dneska si natloukla palici Valentová. Skvěle se s ní poradila posledně Marie a to proto, že věděla, co s ní a vydržela to hrát celou dobu. Ono to proti ní je hodně složité.
Reagovat
zfloyd
25.06.2026 18:17
na šlajzbábu ještě nedorostla , není to tak jednoduché
Reagovat
zfloyd
25.06.2026 18:17
na šlajzbábu ještě nedorostla , není to tak jednoduché
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist