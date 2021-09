Senzace na US Open! 18letý Alcaraz v pětisetovém maratonu vyřadil světovou trojku Tsitsipase!

US OPEN - Carlos Alcaraz na US Open v čtyřhodinovém maratonu zdolal 6-3 4-6 7-6(2) 0-6 7-6(5) jednoho z největších favoritů Stefanose Tsitsipase, připsal si svůj premiérový skalp hráčů Top 10 a poprvé postoupil do osmifinále grandslamových turnajů. V něm bude 18letý Španěl, nejmladší osmifinalista grandslamů od roku 1992 a na US Open po 32 letech, favoritem proti kvalifikantovi Peterovi Gojowczykovi.

Carlos Alcaraz letos pokořil hned několik milníků. V dubnu si na domácí antuce v Marbelle zahrál premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, na antuce v Umagu slavil první titul a na poslední generálce ve Winston-Salemu došel až do semifinále.

Svůj obrovský talent teprve 18letý Španěl prodává i při svém debutu na US Open, kde jasně dokazuje, že patří k největším mladým talentům. V úvodním kole bez ztráty setu porazil letos v životní formě hrajícího Camerona Norrieho, poté ve čtyřech sadách Arthura Rinderknecha a v dnešním naprosto parádní pětisetovém dramatu si vyšlápl na světovou trojku a jednoho z největších favoritů Stefanose Tsitsipase.

Alcaraz hrál celý zápas odvážně, klíčové momenty zvládal jako zkušený matador a překvapil už získaným úvodním dějstvím. Řecký favorit se ale poté zvedl a začal vývoj utkání otáčet. Alcaraz ve třetí sadě prohrával už 2-5 o dva brejky, a Tsitsipas měl dokonce k dispozici tři setboly na podání, přesto španělský mladík dokázal set urvat na svou stranu.

Zlomit se nenechal ani "kanárem", v rozhodujícím dějství jediný brejkbol v celém setu odvrátil a v závěrečném tie-breaku se dostal ke třem mečbolům. Při tom prvním byl donucen chybovat a druhý neproměnil, když umístil lob jen pár centimetrů za základní čáru. Na třetí pokus už to ale vyšlo, Alcaraz dalším z mnoha forhendových winnerů po čtyřech hodinách a sedmi minutách napínavý zápas ukončil.

Alcaraz se stal nejmladším grandslamovým osmifinalistou od French Open 1992 (Andrej Medveděv) a nejmladším osmifinalistou US Open od roku 1989 (Michael Chang). Zároveň je nejmladším přemožitelem hráčů Top 3 na grandslamech po 32 letech, kdy Chang na French Open 1989 porazil tehdejší světovou jedničku Ivana Lendla a ve finále Stefana Edberga. Konkrétně na US Open je v této statistice nejmladší v historii žebříčku ATP, který byl zaveden v roce 1973.

Ve svém premiérovém osmifinále na grandslamových turnajích bude favoritem. V neděli se totiž o místo mezi nejlepší osmičkou utká s kvalifikantem Peterem Gojowczykem z Německa.

Dvaatřicetiletý Gojowczyk ve svém premiérovém třetím kole na grandslamech v souboji kvalifikantů porazil 3-6 6-3 6-1 6-4 Henriho Laaksonena a znovu vylepšil své maximum na akcích velké čtyřky.

If 18-year-old @AlcarazCarlos03 beats qualifier Peter Gojowczyk on Sunday, he will become youngest...



* Grand Slam quarterfinalist since Michael Chang, 18, at 1990 @RolandGarros



* @USOpen quarterfinalist since start of Open Era in 1968 (8 days younger than @AndreAgassi in 1988) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) September 3, 2021

Tsitsipas už poněkolikáté v posledních měsících potvrdil, že je od prohraného finále French Open, v němž vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi, zranitelný. Od konce června má na kontě překvapivé porážky s Francesem Tiafoem, Filipem Krajinovičem, Ugem Humbertem a Reillym Opelkou.

Zároveň potvrdil, že US Open je jeho nejhorším grandslamem. V New Yorku ještě nikdy nehrál ve druhém týdnu, letos si odbyl svůj čtvrtý start v hlavní soutěži. Problémy měl už v předchozích kolech, s Andym Murraym musel do rozhodující páté sady, set ztratil i s Adrianem Mannarinem.

Už před startem závěrečného grandslamu byl kritizován za dlouhé pauzy na toaletu. Tu si neodpustil ani dnes, i když trvala jen necelé čtyři minuty.

All the toilet breaks taken by Tsitsipas in the last month. Today vs Alcaraz it was 3 mins and 45 secs. pic.twitter.com/5oWZjZjWwN — Luigi Gatto (@gigicat7_) September 3, 2021

Daniil Medveděv na letošním US Open naopak nadále suverénně naplňuje roli jednoho z největších favoritů. Předloňský finalista a loňský semifinalista stále neztratil set, dnes si poradil 6-0 6-4 6-3 s Pablem Andújarem. O čtvrtfinále se utká s Danielem Evansem.

Evans podruhé v kariéře otočil stav 0-2 na sety a poprvé si zahraje osmifinále US Open. Britský tenista zdolal 4-6 3-6 6-3 6-4 7-6(1) Alexeje Popyrina a proti světové dvojce bude usilovat o první grandslamové čtvrtfinále.

Alex Molčan má za sebou navzdory dnešní porážce fantastický debut v hlavních soutěžích grandslamů. Třiadvacetiletý slovenský kvalifikant vypadl až ve třetím kole, v němž nestačil 4-6 3-6 3-6 na Diega Schwartzmana. Světová čtrnáctka si o vyrovnání svého newyorského maxima zahraje s Boticem van de Zandschulpem.

Nizozemec kvůli svému žebříčkovému postavení objíždí zejména challengery. Na US Open se však při svém debutu probil tříkolovou kvalifikací a další tři výhry přidal v hlavní soutěži. Až 117. hráč světa navázal na skalp Caspera Ruuda, poradil si 3-6 6-0 6-2 6-2 s antukářem Facundem Bagnisem a znovu vylepšil své grandslamové maximum.