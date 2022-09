Senzace na US Open! Nadal končí už v osmifinále po bitvě s domácím Tiafoem

Rafael Nadal přijel na letošní US Open bez jediné grandslamové porážky v tomto roce. Šestatřicetiletý Španěl podruhé v kariéře ovládl Australian Open, už počtrnácté French Open a ve Wimbledonu kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k semifinálovému utkání s Nickem Kyrgiosem.

V New Yorku měl při absenci Novaka Djokoviče jedinečnou příležitost svému rivalovi znovu utéct na rozdíl dvou grandslamových titulů a posunout vlastní rekord, 23. trofej si však ze závěrečného majoru sezony neodveze. Rodák z Manacoru překvapivě končí už v osmifinále po porážce s Francesem Tiafoem, s nímž suverénně vyhrál oba předchozí souboje. Domácímu zástupci po třech a půl hodinách boje podlehl 4-6 6-4 4-6 3-6.

Nadal se po prohraném úvodním dějství, které rozhodl jediný brejk, vydal na toaletu a nechal se v útrobách stadionu ošetřovat. Po zhruba osmi minutách se na centrální dvorec Arthura Ashe vrátil, v desátém gamu poprvé Tiafoeovi sebral podání a stav utkání srovnal. Američan se však nenechal rozhodit a znovu se díky jednomu brejku dostal do vedení.

Do závěrečného setu vstoupil lépe favorit a vypracoval si náskok 3-1. Brejk ale nedokázal potvrdit, Tiafoe v následujícím gamu odvrátil dva brejkboly a Nadalovi sebral i další dvě hry na servisu.

Nadal se navzdory dnešní porážce může v pondělí poprvé od února 2020 objevit na postu světové jedničky, na kterém dohromady strávil 209 týdnů. K tomu ale potřebuje, aby Carlos Alcaraz ani Casper Ruud nedošli do finále. Jeho vyřazení znamená, že tenisový svět může v neděli poznat zbrusu nového grandslamového šampiona, ve hře už je totiž jen vítěz US Open 2014 Marin Čilič.

Čtyřiadvacetiletý Tiafoe si připsal své největší vítězství na grandslamech a stal se nejmladším domácím čtvrtfinalistou US Open od roku 2006, kdy se v tomto dějišti do finále probojoval Andy Roddick. Čtvrtfinále na majorech si rodák z Hyattsville, který poslední dva ročníky domácího podniku velké čtyřky zakončil právě v osmifinále a dnes si připsal teprve osmý skalp hráčů Top 10 (bilance 8-27), zahraje podruhé v kariéře. Na Australian Open 2019 prohrál právě s Nadalem.

Jeho dalším protivníkem bude Andrej Rubljov (H2H 1-1). Čtyřiadvacetiletý Rus přehrál 6-4 6-4 6-4 Camerona Norrieho a pošesté v kariéře postoupil do čtvrtfinále grandslamů, potřetí v New Yorku, a stejně jako Tiafoe bude bojovat o své premiérové semifinále.

