Senzace v Římě! Přemožitel Lehečky si vyšlápl na světovou dvojku Alcaraze

Marozsán - Alcaraz 2:0

Fábián Marozsán hrál ještě na začátku loňské sezony turnaje ITF, postupně přešel na challengery, na kterých dvakrát triumfoval, a letos už zkouší prorazit i na hlavním okruhu. Maďar, jenž ještě nikdy nebyl v elitní stovce žebříčku, šokuje hned při svém debutu v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu.

Ten absolvuje na prestižní Masters v Římě, kde prošel kvalifikací a v hlavní fázi vyřadil Corentina Mouteta, Jiřího Lehečku a senzačně také světovou dvojku a budoucího staronového lídra žebříčku Carlose Alcaraze, přičemž proti posledním jmenovaným slavil své první skalpy TOP 50.

Španěl byl s letošní bilancí 30-2 jasným favoritem, ale dnes neměl svůj den, příliš chyboval a poprvé v sezoně neprošel na některém z turnajů alespoň do semifinále.

"Celou dobu jsem se v zápase nedostal do pohody kvůli tomu, jak hrál. Byl agresivní. Bylo těžké se dostat do výměn. Udělal jsem spoustu chyb, které jinak nedělám," řekl Alcaraz, jenž prohrál po sérii 12 vítězných zápasů a dva týdny před startem Roland Garros nenapodobí triumfy z předchozích antukových turnajů v Barceloně a Madridu.

