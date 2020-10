Senzace ve Vídni: Djokovič po ostudném výkonu utrpěl debakl se Sonegem!

Novak Djokovič je suverénem letošní sezony poznamenané pandemií koronaviru. Z 41 zápasů pouze dvakrát prohrál - v osmifinále US Open po diskvalifikaci a ve finále Roland Garros s Rafaelem Nadalem. Včerejší 39. výhrou si takřka s jistotou zajistil post světové jedničky na konci sezony.



A to ho možná uspokojilo na tolik, že v dnešním čtvrtfinále halového turnaje ATP 500 ve Vídni, kde při svém posledním startu v roce 2007 získal jeden z prvních titulů na okruhu ATP, nečekaně vyhořel proti 42. hráči světa Lorenzu Sonegovi.



33letý Srb od začátku utkání nebyl ve své kůži a téměř nic se mu nedařilo. Odvrátit dokázal pouze jeden ze šesti brejkbolů, sám nevyužil ani jednu ze šesti šancí na brejk. Během 68 minut zahrál pouze 7 vítězných úderů, z toho pouze 3 během výměny. Naopak předvedl 25 nevynucených chyb.



Naopak Ital Sonego, který v neděli vypadl v kvalifikaci a do hlavní soutěže se dostal až jako lucky loser místo Diega Schwartzmana, nastřílel 26 winnerů, udělal jen 12 zbytečných chyb a zvítězil drtivě 6-2 6-1.

A for World No. 42 Lorenzo Sonego



A special moment! pic.twitter.com/V0W10ppbRd — ATP Tour (@atptour) October 30, 2020



"Tohle byl nejkrásnější zápas mého života. Novak je nejlepší hráč na světě, ale já jsem dnes hrál úžasně," radoval se Sonego.



Sedmnáctinásobný grandslamový šampion Djokovič hrál proti lucky loserovi podvanácté v kariéře a poprvé odešel jako poražený. Lucky loser porazil světovou jedničku naposledy v roce 2017, kdy Australan Jordan Thompson na trávě v Queen's Clubu zaskočil Andyho Murrayho.



"Udělal jsem tady to, co jsem potřeboval a proč jsem sem přijel. S dnešním výsledkem jsem naprosto srovnaný, jsem zdravý a těším se na vyvrcholení sezony v Londýně," řekl Srb, jenž příští týden vynechá halový turnaj Masters v Paříži a rok zakončí na Turnaji mistrů v Londýně.







25letý rodák z Turína hrál s hráčem Top 10 teprve počtvrté a vůbec poprvé proti němu uhrál set. Bilanci s hráči Top 20 si vylepšil na 2-6, jedinou předchozí výhru si připsal loni na antukovém Masters v Monte Carlu.



Sonego se do semifinále turnaje ATP dostal potřetí v kariéře a poprvé na podniku kategorie ATP 500. Ještě dál to dotáhl loni na trávě v turecké Antalyi, kde si nečekaně došel pro titul.



O své druhé finále se Sonego utká s Danem Evansem. Ten ve večerním duelu zdolal 7-6 4-6 6-3 Bulhara Grigora Dimitrova a dokonal čtvrtfinálový nezdar papírových favoritů. Třicetiletý Brit bude v sobotu bojovat o své největší a celkově třetí finále, v němž by usiloval o premiérový titul.

Most wins against Top-20 players in 2020



Djokovic - 17

Thiem - 9

Tsitsipas - 8

Evans - 8



Dan Evans in some good company! pic.twitter.com/7Dw88RdwIt — Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2020



Ve Vídni dnes neuspěl ani jeden z hráčů elitní světové desítky. Před Djokovičem dohráli také domácí obhájce titulu Dominic Thiem, jenž nestačil na Rusa Andreje Rubljova, a Daniil Medveděv, kterého vyřadil zkušený Jihoafričan Kevin Anderson.