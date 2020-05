Serena bude po pauze dál útočit na rekord. Cítím se lépe než kdy dřív, jsem připravená předvést to nejlepší

Williamsová naposledy ovládla grandslam před třemi roky na Australian Open, poté kariéru kvůli těhotenství přerušila. Do turnajového kolotoče se vrátila o rok později v březnu v Indian Wells a celkem čtyřikrát se dostala do finále podniku velké čtyřky, dvakrát ve Wimbledonu a na domácím US Open. Ani jednou však neuspěla a rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí tak nedokázala vyrovnat.

Majitelka 23 grandslamových vavřínů si ale poskytne další šanci uspět. "Už se nemůžu dočkat, až zase budeme moct hrát. Tenis je to, co umím nejlépe, boje na turnajích miluju."

Mnozí se shodují na tom, že sestrám Williamsovým nebo například Rogerovi Federerovi koronavirová přestávka kvůli jejich pokročilému věku spíše škodí, jiní tvrdí, že si díky vynucené pauze mohou kariéru naopak prodloužit.

Osmatřicetileté Američance dle jejích slov pauza spíše pomohla, označila ji za 'nutné zlo'. "Samozřejmě jsem žádnou pauzu nechtěla, ale mé tělo ji potřebovalo. Nyní se cítím lépe než kdy dřív, jsem uvolněnější a víc fit. Jsem připravená znovu předvádět svůj nejlepší tenis."

Sezona je momentálně přerušená do 12. července. O osudu dalších turnajů se rozhodne v pátek.