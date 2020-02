Serena na to pořád má a může rekord vyrovnat, ale musíme něco změnit, řekl kouč Mouratoglou

Serena Williamsová na grandslamech naposledy triumfovala v roce 2017 na Australian Open. Po porodu se na kurty vrátila předloni v březnu a hned čtyřikrát bojovala o grandslamový titul, vždy neúspěšně, přičemž v ani jednom finále neuhrála set.

Na posledním podniku velké čtyřky před dvěma týdny na Australian Open překvapivě vypadla už ve třetím kole s Qiang Wang a svůj výkon pořádně zkritizovala. Není se čemu divit, v Melbourne Parku letos patřila k největším favoritkám, obzvláště po vyhrané generálce v Aucklandu, kde slavila svůj jediný dosavadní triumf v roli matky.

Po brzkém vyřazení na Australian Open se o snažení Williamsové vyrovnat historický rekord rozpovídal její dlouhodobý kouč Patrick Mouratoglou, s nímž Američanka trénuje už od roku 2012.

"Musíme se smířit s tím, že takhle to nepůjde. Možná pomůže se na tu situaci podívat z jiného úhlu, stanovit si jiné cíle a přijít s novou strategií. Serena je stále pozitivní, ale jsou tu i negativa, nevyhrát grandslam je pro ni selháním. Pořád věří, že to může dokázat, jinak by už nehrála. I já věřím, že to může zvládnout. Už čtyřikrát byla blízko, musíme pár věcí změnit," řekl Mouratoglou.

Je otázkou, kolik šancí ještě 38letá Američanka bude mít. Momentálně je po starší sestře Venus (39) a Gretě Arnové (40) nejstarší členkou žebříčku WTA. Její kouč přesto věří, že touha vítězit není u jeho svěřenkyně s přibývajícím věkem o nic menší.

"Dokázala vlastně už všechno, s 23 grandslamovými tituly klidně mohla ukončit kariéru. Ona se ale rozhodla vrátit, protože chce historický rekord překonat. Nevím, kolik těch šancí ještě bude, jak dlouho bude hrát. Nicméně čtyři grandslamová finále toho o její úrovni hry vypovídají víc než dost. Jen musíme přijít na to, co se děje, proč to nemůže dotáhnout k titulu. Dostat se do finále a vyhrát ho, to jsou dvě naprosto odlišné věci."