Serena, nebo Venus? Wimbledon má překvapivě místo jen pro jednu
Smysl by dávalo dát divokou kartu oběma sestrám Williamsovým, které spolu ve Wimbledonu odehrají právě na jednu z volných vstupenek čtyřhru. Serena se před pár týdny vrátila po dlouhé pauze, i když zatím jen ve čtyřhře, a Venus stále odmítá pověsit raketu na pomyslný hřebík, přestože se jí už roky nedaří pravidelně vyhrávat zápasy.
Po oznámení sedmi z osmi divokých karet pro hlavní soutěž ženské dvouhry je jasné, že Wimbledon pro obě legendární sestry místo nemá. Dostane tu poslední 44letá Serena, nebo čerstvě 46letá Venus? Nebo dokonce někdo úplně jiný? To je spíš nepravděpodobné.
Upřímně. Hlavně návrat Sereny je obrovským lákadlem pro tenisový svět. Venus je také legenda, ale nevyvolává takový rozruch jako její mladší a úspěšnější sestra. Serena ovládla Wimbledon celkem sedmkrát a má 23 grandslamových titulů ve dvouhře. Venus slavila v All England Clubu pětkrát a triumfy má dále už jen z US Open 2000-01.
Pokud by se pořadatelé rozhodovali podle úspěšnosti kariér Williamsových, rozhodně by zvolili Serenu. Právě ta je nejpravděpodobnější adeptkou na poslední zbývající divokou kartu. Jenže Serena, která se vrátila ve čtyřhře s Victorií Mbokovou a Karolínou Muchovou, zatím neupřesnila, jestli v rámci comebacku odehraje i nějaký singlový zápas.
Na tiskové konferenci v Berlíně nic nenaznačila a stále si není jistá, jestli by divokou kartu přijala. "Ona pořád zbývá nějaká divoká karta?" reagovala Williamsová na dotaz novináře. "Měla bych se pustit do tréninku. Myslíte, že jsem připravená na dvouhru? Uvidíme, musím se dát do práce. Zatím nevím."
Většinu divokých karet do hlavní soutěže obdržely nepřekvapivě domácí hráčky. Jedinou výjimkou je polská senzace nedávného French Open Maja Chwaliňská. V mužské dvouhře zbývají dvě a pořadatelé se rozhodli udělit kartu Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi a loučícímu se švýcarskému veteránovi Stanovi Wawrinkovi.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Kdo vse dal bude chybet?
Korda - zastoupi ho Muller
Vacherot - zastoupi ho Molcan, takze SVK ma zastupce primo v MD.
Cazaux - zastoupi ho sikovny japonec Simabukuro
Alcaraz - zastoupi ho Choinski
Kvalifikaci se zatim nevyhne Jong, Comesana, - ovsem stale existuje moznost, ze nekdo odstoupi do konce tydne...
Kyrgios zatim nevyuzil PR, takze opravdu neni jeho ucast jista... a WC do debla s Bublikem muze byt jeste stahnuta...
U zen to nevypada lepe, jestli jde o odstoupeni. Tam nam chybet budou
Gracheva - zastoupi ji Kraus
Baptiste - zastoupi ji Vandewinkel
Kartal - zastoupi ji Badosa (Pavlinka tak nemusi jit do kvalifikace ;-))
Mboko - zastoupi ji Vidmanova
Kudermetova - zastoupi ji Jones
Dost hracek take vyuzilo PR - Pliskova, Begu, Tormo, Ito
Diky tomu ze nenastoupi Baptiste a Mboko CZ maji 4 nasazene
9. Muchova
12. Noskova
25. Bouzkova
31. Siniakova
Nasazena by mela byt take Maja jako no. 20
Ani jedna!