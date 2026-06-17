Serena, nebo Venus? Wimbledon má překvapivě místo jen pro jednu

VČERA, 21:15
Téma 8
Pořadatelé Wimbledonu oznámili většinu divokých karet pro ženskou hlavní soutěž letošního ročníku nejslavnějšího tenisového turnaje světa. Zbývá poslední a žádnou z dosud rozdaných neobdržely legendární sestry Williamsovy. Šetří si tenisový svátek volnou vstupenku pro Serenu, nebo Venus?
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Williams Venus
Williams Serena
Která z legendárních sester dostane divokou kartu? (© JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Smysl by dávalo dát divokou kartu oběma sestrám Williamsovým, které spolu ve Wimbledonu odehrají právě na jednu z volných vstupenek čtyřhru. Serena se před pár týdny vrátila po dlouhé pauze, i když zatím jen ve čtyřhře, a Venus stále odmítá pověsit raketu na pomyslný hřebík, přestože se jí už roky nedaří pravidelně vyhrávat zápasy.

Po oznámení sedmi z osmi divokých karet pro hlavní soutěž ženské dvouhry je jasné, že Wimbledon pro obě legendární sestry místo nemá. Dostane tu poslední 44letá Serena, nebo čerstvě 46letá Venus? Nebo dokonce někdo úplně jiný? To je spíš nepravděpodobné.

Upřímně. Hlavně návrat Sereny je obrovským lákadlem pro tenisový svět. Venus je také legenda, ale nevyvolává takový rozruch jako její mladší a úspěšnější sestra. Serena ovládla Wimbledon celkem sedmkrát a má 23 grandslamových titulů ve dvouhře. Venus slavila v All England Clubu pětkrát a triumfy má dále už jen z US Open 2000-01.

Pokud by se pořadatelé rozhodovali podle úspěšnosti kariér Williamsových, rozhodně by zvolili Serenu. Právě ta je nejpravděpodobnější adeptkou na poslední zbývající divokou kartu. Jenže Serena, která se vrátila ve čtyřhře s Victorií Mbokovou a Karolínou Muchovou, zatím neupřesnila, jestli v rámci comebacku odehraje i nějaký singlový zápas.

Na tiskové konferenci v Berlíně nic nenaznačila a stále si není jistá, jestli by divokou kartu přijala. "Ona pořád zbývá nějaká divoká karta?" reagovala Williamsová na dotaz novináře. "Měla bych se pustit do tréninku. Myslíte, že jsem připravená na dvouhru? Uvidíme, musím se dát do práce. Zatím nevím."

Většinu divokých karet do hlavní soutěže obdržely nepřekvapivě domácí hráčky. Jedinou výjimkou je polská senzace nedávného French Open Maja Chwaliňská. V mužské dvouhře zbývají dvě a pořadatelé se rozhodli udělit kartu Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi a loučícímu se švýcarskému veteránovi Stanovi Wawrinkovi.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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Vlk-v-trave
17.06.2026 23:07
Mussetti proziva tezke obdobi, je videt, ze nova dynamika tenisu neni jednoducha a bude take chybet ve Wimbledonu.... Diky tomu Berrettini nemusi hrat kvalifikaci a tak se dostal do MD.

Kdo vse dal bude chybet?
Korda - zastoupi ho Muller
Vacherot - zastoupi ho Molcan, takze SVK ma zastupce primo v MD.
Cazaux - zastoupi ho sikovny japonec Simabukuro
Alcaraz - zastoupi ho Choinski

Kvalifikaci se zatim nevyhne Jong, Comesana, - ovsem stale existuje moznost, ze nekdo odstoupi do konce tydne...

Kyrgios zatim nevyuzil PR, takze opravdu neni jeho ucast jista... a WC do debla s Bublikem muze byt jeste stahnuta...

U zen to nevypada lepe, jestli jde o odstoupeni. Tam nam chybet budou
Gracheva - zastoupi ji Kraus
Baptiste - zastoupi ji Vandewinkel
Kartal - zastoupi ji Badosa (Pavlinka tak nemusi jit do kvalifikace ;-))
Mboko - zastoupi ji Vidmanova
Kudermetova - zastoupi ji Jones

Dost hracek take vyuzilo PR - Pliskova, Begu, Tormo, Ito

Diky tomu ze nenastoupi Baptiste a Mboko CZ maji 4 nasazene
9. Muchova
12. Noskova
25. Bouzkova
31. Siniakova

Nasazena by mela byt take Maja jako no. 20
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 00:14
Vacherot a Seb jsou taky zraněný?
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hanz
17.06.2026 22:21
Ani jednu nikam nepouštět...
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Diabolique
17.06.2026 21:51
MMA v kleci, vitezka dostane WC. Ta druha jen splachovaci.
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com
17.06.2026 21:45
tak aspon ze dali WC te Chwalinske.. Aby totiz musela tenistka top 20 do kvaldy, to by si Wimbledon za ramecek nedal
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 22:18
Naštěstí pro ni je teď dost v kurzu, takže pořadatelé mohou počítat se slušným zájmem o její zápasy. Jinak by se na ni klidně vykáleli.
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George_Renel
17.06.2026 21:38
Jednoduché řešení?
Ani jedna!
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 22:06
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