Serena o Roland Garros: Já nemohu bydlet ve svém apartmá a diváci tam mohou? To si ještě dobře rozmyslím

"Já nemůžu bydlet ve svém soukromém apartmá, ale diváci tam budou mít přístup? Páni, to si budu muset ještě promyslet," řekla osmatřicetiletá tenistka po postupu do čtvrtfinále US Open.

"Měla jsem v minulosti řadu zdravotních problémů a nechci se v žádném případě dostat do situace, která by mě jakkoliv ohrozila," dodala.

Startu na Roland Garros se už definitivně vzdala světová jednička a loňská šampionka Ashleigh Bartyová.

Na pařížské antuce se původně mělo hrát v květnu, kvůli pandemii koronaviru ale pořadatelé turnaj přeložili. Na programu je od 27. září.