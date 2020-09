Serena otočila parádní bitvu s Pironkovovou. O finále US Open se utká s rozjetou Azarenkovou

Serena Williamsová si po návratu z mateřské pauzy (březen 2018) již čtyřikrát zahrála finále grandslamů, v posledních dvou letech právě na US Open, ale stále na 24. grandslamový titul a vyrovnání rekordu Margaret Courtové čeká. Finálové prokletí přece jen částečně zlomila, když zkraje roku ovládla menší podnik v novozélandském Aucklandu.

Osmatřicetiletá Američanka po restartu sezony startovala v Lexingtonu i na přípravném turnaji právě v dějišti US Open, ale nedařilo se jí. Na domácím grandslamu vypadá v podstatně lepší formě. Úvodními dvěma koly prošla bez ztráty setu, poté v souboji šampionek po obratu zdolala Sloane Stephensovou, v osmifinále předvedla úspěšnou odvetu proti Marii Sakkariové a v dnešním čtvrtfinálovém souboji tenisových maminek po obratu přetlačila 4-6 6-3 6-2 Cvetanu Pironkovovou.

Williamsová si skoro polovinu zápasu nevěděla rady. Pironkovová její rány s přehledem vracela, vůbec nechybovala, naopak k chybám nutila domácí favoritku a za stavu 6-4 1-0 vedla o set a brejk. Williamsová se však nevzdávala, v následující hře si vypracovala první brejkboly, druhou šanci proměnila, brejk potvrdila a od té chvíle už měla navrch.

V dalším průběhu velmi dramatického a pohledného utkání, v němž Williamsová nastřílela 20 es a trefila 45 vítězných úderů oproti 24 nevynuceným chybám, už soupeřce žádný brejkbol nenabídla. S Pironkovovou ale ještě práci měla, a to hlavně na returnu. O vítězství ve druhém setu rozhodla brejkem až v osmém gamu a v úvodní hře rozhodujícího dějství soupeřce sebrala servis až po pěti shodách.

Po mateřské pauze se vracející Pironkovová je obrovským překvapením letošního ročníku amerického grandslamu. Dvaatřicetiletá Bulharka, která to nejvýše dotáhla na 31. místo žebříčku, hrála svůj první turnaj od Wimbledonu 2017, po cestě do svého premiérového newyorského čtvrtfinále ztratila jediný set a vyřadila nasazené Garbiñe Muguruzaovou a Donnu Vekičovou. V novém vydání žebříčku se objeví kolem 155. místa.

"Pokud zvládnete porodit dítě, tak zvládnete cokoli. Cvetana je toho jasným příkladem. Hrála neuvěřitelně. Já jsem na rozdíl od ní sotva dokázala vyhrát zápas, když jsem se na okruh vracela," pochválila Williamsová svou dnešní soupeřku, se kterou po dvou hodinách a čtvrt vyhrála i pátý vzájemný souboj.

Šestinásobná šampionka Williamsová si na US Open odbývá svou jubilejní 20. účast. Nejhoršího výsledku se dočkala při své premiéře v roce 1998, kdy skončila ve třetím kole. Čtvrtfinále si zahrála posedmnácté, podvanácté v řadě, a celkově počtrnácté a pojedenácté v řadě postoupila do semifinále. Dnes zaznamenala svou celkově 106. výhru na domácím grandslamu a odstartovala druhou stovku vítězství na centrálním dvorci Arthura Ashe.

O své 34. grandslamové a 11. newyorské finále si zítra zahraje s další tenisovou maminkou na okruhu a svou dlouholetou rivalkou Viktorií Azarenkovou. S Azarenkovou se na US Open utká počtvrté v kariéře, všechny předchozí souboje (3. kolo ročníku 2011 a finále v letech 2012 a 2013) s ní vyhrála, vlastně uspěla ve všech deseti předchozích grandslamových střetnutích a ve vzájemné bilanci dominuje poměrem 18-4.

