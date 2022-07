Serena rozšiřuje program. Před US Open se chce představit i v Cincinnati

Williamsová se na kurty vrátila na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne ve čtyřhře po boku Ons Džabúrové. Ujít si nenechala ani Wimbledon, na kterém se loni v prvním kole zranila a kvůli problémům s podkolenní šlachou rok nehrála. Na nejslavnějším turnaji po bitvě s Harmony Tanovou vypadla hned na úvod, ale brzy oznámila, že našla motivaci dál bojovat a s tenisem ještě nekončí.

Bývalá světová jednička a majitelka 23 grandslamových trofejí, jež za dva měsíce oslaví 41. narozeniny, má nyní jasný plán. Po návštěvě Toronta (od 6. srpna) bude startovat také na další "tisícovce" v Cincinnati, kde v letech 2014 a 2015 triumfovala a o rok dříve hrála finále. Na domácí půdě se objeví poprvé od US Open 2020.

Your POV looking at the #CincyTennis Player Field:



: https://t.co/c5VA5wAhoV pic.twitter.com/xsEMKoPUtq