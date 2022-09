Serena W. na možná posledním turnaji kariéry končí po tříhodinové bitvě s Tomljanovicovou

US OPEN - Vítězka třiadvaceti grandslamových titulů z dvouhry Serena Williamsová sehrála zřejmě poslední utkání v kariéře. 40letá Američanka ve 3. kole US Open prohrála s Australankou Ajlou Tomljanovicovou po více než třech hodinách boje 5-7 7-6 1-6 a turnaj v New Yorku, který pojala jako rozlučku, pro ni skončil.

Serena Williamsová naznačila konec kariéry v zářijovém vydání magazínu Vogue, během turnaje ho ale zcela nepotvrdila. "Jestli se někdy vrátím? Nemyslím si, ale nikdy neříkej nikdy," uvedla během pozápasového rozhovoru na kurtu, během nějž v slzách děkovala rodičům, sestře Venus a fanouškům.

Později na tiskové konferenci ohledně budoucnosti žertovala: "Vždy jsem milovala Austrálii," řekla směrem k zemi, kde se v lednu koná další grandslamový turnaj Australian Open.

Na betonových dvorcích ve Flushing Meadows letos vyřadila Danku Koviničovou z Černé Hory a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou. Na přemožitelku Karolíny Muchové z úvodního kola Ajlu Tomljanovicovou už ale navzdory bouřlivé podpoře na stadionu Arthura Ashe nestačila.

Williamsová měla duel dobře rozehraný a v závěru prvního setu vedla 5-3. Od té chvíle ale přišla o čtyři gamy za sebou a první set po 51 minutách ztratila.

Američanka se z neúspěchu oklepala a ve druhé sadě měla za stavu 5-2 k dispozici čtyři setboly. Devětadvacetiletá Australanka však tlak soupeřky i fanoušků ustála, všechny je odvrátila a vynutila si poté zkrácenou hru. Zde Williamsová konec zápasu odmítla a vyhrála 7-4.

Ve třetím setu už ale domácí tenistka nedokázala Tomljanovicové vzdorovat a Australanka získala od stavu 0-1 šest her za sebou. Přestože Williamsová odvrátila pět mečbolů a vysloužila si potlesk vestoje, ten šestý byl po třech hodinách a sedmi minutách definitivní.

"V první řadě mi to je strašně líto. Miluju Serenu stejně jako vy. Sledovala jsem ji jako malá holka a nevěřila, že proti ní budu někdy hrát. Je největší hráčkou v historii našeho sportu. Ukazuje, že se dají v životě uskutečnit všechny sny," řekla Tomljanovicová.

Při cestě z kurtu Williamsovou vyprovázela skladba Tiny Turner - The Best. "Je jasné, že jsem stále schopná (hrát). Chce to ale mnohem víc. Jsem připravená být mámou a prozkoumat jinou část Sereny. Mám před sebou zářivou budoucnost," dodala Williamsová.

Šestačtyřicátá hráčka světa Tomljanovicová v osmifinále narazí Ljudmilu Samsonovovou, která neprohrála už 13 zápasů v řadě. Přemožitelka Sáry Bejlek z úvodního kola porazila Srbku Alexandru Kruničovou dvakrát 6-3 a poosmé v řadě neztratila ani set. Třiadvacetiletá tenistka vyhrála před US Open turnaje v Clevelandu a Washingtonu.

První postup do osmifinále US Open slaví světová pětka Ons Džabúrová. Domácí Američanku Shelby Rogersovou porazila 4-6 6-4 6-3 a dostala se mezi šestnáct nejlepších hráček turnaje až při sedmé účasti v hlavní soutěži. V posledních třech letech končila pravidelně ve 3. kole.

"Byl to docela šílený zápas, Shelby hrála velmi dobře a i za stavu 5-1 ve třetím setu mi to zkomplikovala. Jsem ráda, že jsem bojovala až do konce," uvedla v rozhovoru na kurtu Džábirová.

Bez ztráty setu pokračuje finalistka Roland Garros Cori Gauffová. Osmnáctiletá Američanka porazila o devět let starší krajanku Madison Keysovou jasně 6-2 6-3 a zahraje si na dvorcích ve Flushing Meadows premiérové osmifinále.

O postup mezi osm nejlepších zabojuje proti Číňance Shuai Zhang, jež přešla přes Kanaďanku Rebeccu Marinovou.

Ve famózních výkonech pokračuje Caroline Garciaová. Rozjetá Francouzka ve třetím kole přehrála 6-3 6-2 bývalou šampionku Biancu Andreescuovou a připsala si už 11. vítězství v řadě.

O své druhé čtvrtfinále na grandslamech (French Open 2017) a zároveň vyrovnání svého nejlepšího výsledku na čtyřech největších akcích se utká s Alison Riskeovou-Amritrajovou (h2h 0-3).

Ta si osmifinále domácího US Open zahraje podruhé v kariéře a po devíti letech. Dvaatřicetiletá Američanka do něj prošla po více než dvouhodinové bitvě s Xiyu Wang, talentovanou Číňanku zdolala 6-4 3-6 6-4. Jejím grandslamovým maximem je čtvrtfinále ve Wimbledonu 2019.