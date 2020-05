Šest let nemohla hrát. Ani po operacích to nepůjde. Hamptonová oznámila konec kariéry

Hamptonová se na své žebříčkové maximum, 24. místo, dostala v červenci 2013 a bylo jí předpovídáno, že půjde ještě výše. Talentovaná Američanka ve své kariéře dokázala zdolat například Petru Kvitovou, Lucii Šafářovou, Agnieszku Radwaňskou nebo Caroline Wozniackou, jejím největším úspěchem bylo finále travnatého turnaje Premier v Eastbourne, kam se dostala z kvalifikace. Na grandslamech to nejdále dotáhla na French Open 2013, skončila až v osmifinále.

Na začátku sezony 2014 to vypadalo, že svůj potenciál bude i nadále naplňovat. Jenže hned první podnik v Aucklandu, kde kvůli zranění kyčle nenastoupila k semifinále, byl zároveň jejím posledním vystoupením v kariéře. V následujících 18 měsících podstoupila šest operací, dvě se týkaly její problémové pravé kyčle.

"Ti, kteří mou kariéru sledovali, vědí, že jsem v posledních letech podstoupila několik operací. Bohužel nebyly natolik úspěšné, abych se mohla vrátit na kurty. Bylo to pro mě obrovským zklamáním a dlouho jsem se s tím vyrovnávala. Tenis byl mojí první láskou a přestože je to šest let, co jsem nehrála, stále je těžké řící sbohem," uvedla třicetiletá rodačka z Frankfurtu.

Hamptonová se po oficiálním ukončení kariéry chce na podzim soustředit na studium na univerzitě.