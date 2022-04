Šestatřicetiletý Tsonga na domácím French Open ukončí kariéru

"Dnes bych rád oznámil, že jsem se rozhodl ukončit tenisovou kariéru," napsal na sociální sítě. "Přinesla mi neuvěřitelné zážitky a mnoho radosti," dodal rodák z Le Mans. S fanoušky se však hodlá ještě rozloučit. Své sbohem řekne až na domácím French Open, letošní ročník antukového grandslamu startuje 22. května.

Tsonga, jenž na profesionální okruh definitivně vstoupil v roce 2004, se v posledních letech potýkal se zdravotními problémy. V únoru si připsal teprve druhou výhru od roku 2019, poté co téměř celou sezonu 2020 vynechal kvůli bolestem zad a loni měl na elitním okruhu bilanci 1-8. Letos se představil na šesti akcích a posbíral tři skalpy.

"V posledních letech si každý den říkám, co to dělám, proč si takhle ubližuju, stojí mi to za tu námahu? Mozek mi říká, že můžu hrát tenis celý život, ale tělo už nespolupracuje. Proto jsem se rozhodl, že letošní French Open bude mým posledním představením."

V areálu Rolanda Garrose se v hlavní soutěži poprvé objevil v roce 2002 ve čtyřhře, v singlu v hlavním losu debutoval až o tři roky později. Maximem finalisty Australian Open 2008 v Paříži je semifinále z let 2013 a 2015, dvakrát byl mezi nejlepším kvartetem také ve Wimbledonu.

"Na French Open budu startovat popatnácté, právě tenhle turnaj nejlépe reprezentuje to, co jsem ve své kariéře dokázal. Doufám, že si udržím fyzickou kondici a předvedu v Paříži to nejlepší, jako při každé účasti. Cílem je být sám sebou, vždycky jsem chtěl podat co nejlepší výkon. Vždy jsem si dával velké cíle a letošní French Open bude poslední příležitostí."

Tsonga ve své kariéře posbíral 18 trofejí, v žebříčku se dostal až na pátou příčku, na olympiádě v Londýně 2012 získal stříbro ve čtyřhře a pomohl Francii ke triumfu v Davis Cupu 2017. Navíc jen francouzský sympaťák a Tomáš Berdych se Stanem Wawrinkou dokázali na grandslamech porazit všechny členy slavné Big Four (Novak Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray).