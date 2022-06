Sestini Hlaváčková se v červenci v Praze rozloučí s kariérou, bude hrát debla s Hradeckou

Sestini Hlaváčková hrála poslední zápas na mezinárodní scéně v říjnu 2018 s Barborou Strýcovou v semifinále Turnaje mistryň. Poté ještě nastoupila v prosinci téhož roku v extralize. V únoru 2019 oznámila dvojnásobná fedcupová vítězka, že je těhotná, a o šest měsíců později přivedla na svět dceru Isabellu, kterou má s italským manželem Fabriziem. Návrat na kurty tehdy nevyloučila, nyní se ale rozhodla jen k jednorázovému comebacku.

"Zahraju si svůj poslední turnaj. Není to úplný návrat do tenisového světa, ale rozloučení. Po svém posledním turnaji, Masters v Singapuru, jsem si myslela, že už se nikdy profesionálně nevrátím. Maximálně jen rozloučit. Pak ale přišly dva roky covidu a nechtělo se mi mávat prázdným tribunám," řekla Hlaváčková na dnešní tiskové konferenci.

"Letos tedy využiju toho, že zde máme krásný turnaj WTA, na který přijede celý svět, a přijdu se rozloučit oficiálně. Bavily jsme se také s Luckou Hradeckou, napadlo mě ji oslovit a hecnout to. Lucka mě potěšila s tím, že to do 24 hodin potvrdila. Nedovedla bych si představit, že bych hrála s někým jiným," uvedla Hlaváčková, která měla během mateřské pauzy zmražený žebříček a díky tomu nepotřebuje do turnaje divokou kartu.

Bývalá světová trojka v deblu vyhrála ve čtyřhře vedle grandslamových titulů z Roland Garros a US Open také 25 turnajů WTA. Před pěti lety triumfovala na Turnaji mistryň. S Hradeckou získaly stříbrné medaile na olympijských hrách v Londýně 2012. Během turnaje v Praze uplyne od tohoto úspěchu takřka deset let.

Andrea Sestini Hlaváčková tentokrát ne v roli moderátorky @RadiozurnalS ale v roli tenistky před akcí WTA. V Praze na Spartě si zahraje v červenci rozlučkový turnaj, bude hrát debl s Lucií Hradeckou. pic.twitter.com/ZEOFEIEeWW — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) June 16, 2022

"S Andy jsme bavily už v Římě, že by si chtěla zahrát před diváky. Později mi napsala, že by chtěla sehrát poslední zápas, tak jsem jí odepsala, ať ale nepočítá s jedním zápasem, že si zahrajeme společný turnaj," řekla na dálku po telefonu Hradecká z turnaje v Birminghamu.

O dva roky starší Hradecká bude na kurtech v areálu pražské Sparty obhajovat deblový titul, který loni získala s Marií Bouzkovou. Hlaváčková se proto začala již před dvěma týdny na svou rozlučku připravovat.

"Mám před sebou pět a půl týdne tréninku. Odpočítávám si každý den a chci si tu cestu užít. Je to pro mě jiné, než kdybych se připravovala na kus sezony. Nemám od sebe velká očekávání, ale chtěla bych se rozloučit důstojně a kvalitním tenisem. Aby si lidé, co se na nás přijdou podívat, vzpomněly, že H+H byly jejich oblíbené hráčky," dodala rodačka z Plzně. S Hradeckou odehrála bezmála 300 zápasů, naposledy s ní nastoupila na Turnaji mistryň před šesti lety.

Pořadatelé pražského turnaje jednají s WTA o zařazení zápasů Hlaváčkové s Hradeckou na centrální kurt.